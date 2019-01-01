بومبيو: هجوم كابول خلّف أكثر من 100 جريح بينهم 50 طفلا

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن هجوما لطالبان وقع في شرقي كابول، أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وجرح أكثر من 100 آخرين بينهم نحو 50 طفلا.



وكانت طالبان قد أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم، الذي يأتي مع بدء جولة جديدة من المحادثات في قطر السبت الماضي بين مبعوث الولايات المتحدة للسلام في أفغانستان، زلماي خليل زاد، وممثلين من الجماعة المسلحة، بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاما.



وقال بومبيو: "تدين الولايات المتحدة بشدة هذا الهجوم المروع في كابول... نحن ندعو طالبان إلى التوقف عن مهاجمة المدنيين.. لقد كان الهجوم العشوائي الذي وقع اليوم، وتسبب في إصابة أطفال في مدرسة، همجيا للغاية".



وكان الهجوم قد بدأ بانفجار سيارة مفخخة في أحد أحياء شرقي العاصمة الأفغانية، وتلاه اقتحام مجموعة من المهاجمين مبنى مجاور، حسبما أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نصرت رحيمي.



وقال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد في بيان إن الهدف من الهجوم كان منشأة لوجيستية وهندسية تابعة لوزارة الدفاع الأفغانية.