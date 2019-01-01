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اقتصاد

أوبك توافق على تمديد خفض الإنتاج حتى مارس 2020

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 06:45 ص
جريدة الدستور
وكالات
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وافقت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) على تمديد خفض الإنتاج حتى نهاية مارس من عام 2020.

وقالت أوبك في بيان صحفي بعد اجتماعها الـ176 إنه "في ضوء الأسس الحالية ووجهة النظر المتفق عليها بشأن التوقعات للفترة المتبقية من عام 2019، قررت المنظمة تمديد تعديلات الإنتاج الطوعية المتفق عليها في الاجتماع الـ 175 لمؤتمر أوبك لفترة إضافية مدتها تسعة أشهر من 1 يوليو 2019 إلى 31 مارس 2020".

ولوحظ بأن نمو الطلب على النفط لعام 2019 قد عُدل بالتخفيض إلى 1.14 مليون برميل يوميا، في حين من المتوقع أن ينمو المعروض من خارج أوبك في عام 2019 بوتيرة قوية تبلغ 2.14 مليون برميل يوميا على أساس سنوي، وفقا للبيان.

كما أقرت المنظمة بالدور الحاسم الذي تلعبه الدول المشاركة من خارج أوبك وشددت على أهمية الاجتماع الوزاري السادس للدول الأعضاء في أوبك وخارجها المقرر عقده اليوم (الثلاثاء).

ولدى تحدثه في مؤتمر صحفي، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن أوبك وحلفائها "تجمعوا بحماس" لدعم ميثاق لإضفاء الطابع الرسمي على تحالفهم.

في الوقت نفسه، جددت المنظمة ولاية محمد سانوسي باركيندو، الرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة النفط الوطنية النيجيرية، أمينا عاما لفترة أخرى مدتها ثلاث سنوات، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 أغسطس من عام 2019.

وتقرر أيضا أن يُعقد الاجتماع العادي المقبل لمنظمة أوبك هنا في 5 ديسمبر 2019.
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