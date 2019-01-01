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اقتصاد

"وافى" تعتمد مشروعين استكملا مراحل الإنشاء فى السعودية

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 06:44 ص
جريدة الدستور
وكالات
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اعتمدت لجنة البيع والتأجير على الخارطة "وافي" تقريري إنجاز واستكمال تنفيذ جميع مراحل العمل في مشروعي "برج ميم التجاري والسكني" في الرياض و"برج جولدن تاور" في جدة، وبناء على ذلك وافقت على رفع التهميش عن صكي المشروعين اللذين تم تطويرهما بنظام البيع على الخارطة للبدء في إجراءات تسليم الوحدات العقارية فيهما للمشترين وإفراغ كل وحدة لملاكها.

ووجهت اللجنة أمانتها بصرف المبالغ من حساب الضمان لمصلحة مالكي المشروعين، وتطبيق آلية الاحتفاظ بمبلغ 5 في المائة من التكلفة الإنشائية لكل مشروع على حدة في حساب الضمان المخصص لكل منهما كضمان للأعمال الإنشائية والخرسانية.

ويوفر المشروعان 125 وحدة منوعة بين سكنية وتجارية، حيث تملك شركة مبتكرون المتحدة للتطوير والاستثمار العقاري مشروع "برج ميم التجاري والسكني" الواقع في حي المربع في مدينة الرياض، فيما تعود ملكية مشروع "برج جولدن تاور" في مدينة جدة إلى شركة غولدن تاور.

وأشارت اللجنة، إلى الاطلاع بشكل مفصل ودقيق من خلال أمانتها العامة على جميع التقارير المقدمة من الاستشاري الهندسي في كل مشروع وتطبيق جميع الضوابط الخاصة بالترخيص لمشاريع بيع الوحدات العقارية على الخارطة والصادرة بقرار من مجلس الوزراء لضمان حقوق المشترين والتزام المطورين في كل مشروع وفق الضوابط المنظمة لمثل هذه المشاريع.

وبينت اللجنة، أن فرق "وافي" الرقابية والهندسية تابعت بشكل دوري مراحل إنشاء كلا المشروعين للتأكد من تطبيق معايير الجودة وعدم الإخلال بها، موضحة أن الفريق الهندسي لـ"وافي" قام بجولات تفقدية للتأكد من دقة التقارير التي يرفعها الاستشاري الهندسي المقيم والمشرف على المشروع، التي يتم بناء عليها إقرار الصرف من حساب الضمان في كل مرحلة من مراحل الإنشاء.

وكان برنامج وافي قد أقر أخيرا إنجاز وتسلم ما يزيد على خمسة مشاريع في مختلف مناطق المملكة، حيث يمنح البرنامج تراخيص بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة بمختلف أنواعها سكنية، تجارية، استثمارية، مكتبية، خدمية، صناعية، وسياحية، ويتابع مراحل إنجاز مراحل إنشائها، كما يصدر رخصة تسويق العقارات الخارجية على الخارطة، ورخصة بيع الأراضي الخام على الخارطة، ورخصة تسويق العقارات الداخلية على الخارطة، وكذلك رخصة عرض الوحدات العقارية على الخارطة في المعارض الخارجية، كما أقر قواعد الترخيص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
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