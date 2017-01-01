الثلاثاء 02 يوليه 2019 الموافق 29 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

عالم

أمريكا تدرس فرض رسوم جمركية على أجبان وأصناف ويسكى أوروبية

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 06:38 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أعلنت الولايات المتحدة بدء مشاورات لفرض رسوم جمركية مشددة جديدة على الاتحاد الأوروبي تستهدف بصورة خاصة أصنافا من الأجبان والويسكي، ردا على ما تعتبره دعما غير منصف من بروكسل لشركات صناعات الطيران.

وتضم هذه القائمة الجديدة حوالى تسعين منتجا بينها أنواع كثيرة من الأجبان، إضافة إلى أصناف ويسكي إيرلندية وبعض المنتجات الغذائية المشتقة من لحوم الخنزير.

وأوضح مكتب ممثل التجارة الأمريكي روبرت لايتهايزر في بيان أن القيمة التجارية الإجمالية لهذه المنتجات تبلغ أربعة مليارات دولار، وستضاف إلى قائمة سابقة أُعلن عنها في 12أبريل وقيمتها 21 مليار دولار.

وجاء في البيان أن هذا الإجراء يهدف إلى "فرض احترام حقوق الولايات المتحدة في خلافها مع الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأعضاء أمام منظمة التجارة العالمية بشأن الدعم الأوروبي" لقطاع صناعات الطيران.

وتتوجه هذه الانتقادات بصورة خاصة إلى مجموعة إيرباص المنافسة للأمريكية بوينغ وسط خلاف يعود إلى 14 عاما، تتبادل فيه الولايات المتحدة وأوروبا الاتهامات أمام منظمة التجارة العالمية بتقديم مساعدات غير منصفة كل لشركتها.

ويأتي ذلك في وقت تواجه بوينغ أزمة شديدة نتيجة مشكلات تعاني منها طائرتها من طراز 737 ماكس وتسببت بتحطم طائرتين هما طائرة تابعة لشركة "لايون إير" الإندونيسية في 29 أكتوبر 2018 (189 قتيلًا) وثانية تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في 10 مارس (157 قتيلًا).

غير أن أي رسوم جمركية مشددة قد تقرر واشنطن فرضها على خلفية هذا الملف تبقى خاضعة لقرار حكم تعينه منظمة التجارة العالمية.

وصدر هذا الإعلان الجديد عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد يومين على توصل واشنطن وبكين إلى هدنة في الحرب التجارية الجارية بينهما، بعد لقاء بين ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا في اليابان.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 13 ساعة

تذكرتى: ربط تذكرة مباريات أمم أفريقيا ببطاقة Fan Id شرط لدخول الاستادات

منذ 33 دقيقة

تعرفى على علامات الجمال العالمية

منذ حوالي 8 ساعات

شريف مدكور يُعلن إصابته بمرض جديد (صور)

منذ حوالي 10 ساعة

بكري: السيسى أجهض خطة إخوانية لاعتقال قيادات الجيش والشرطة قبل 30 يونيو

ads

الصور

image description

منتخب مصر يحسم صدارة المجموعة الأولى

image description

حضور جماهيري مكثف باستاد القاهرة قبل مواجهة أوغندا

image description

التعادل السلبي يحسم مباراة الكاميرون وغانا (صور)

image description

عمرو وردة يتألق في تدريبات المنتخب (صور)

image description

تزامنًا مع كأس الأمم.. شيف يرسم اللاعبين على "البطيخ" بالغردقة

ads

الأكثر قراءة

رئيس الزمالك لـ "كهربا": أمامك مهلة يومين قبل تعليقك على باب النادي

انفوجراف.. السيسي يوجه بتنفيذ 8 قرارات جديدة خاصة بـ"الأجور والمعاشات"

شريف مدكور يُعلن إصابته بمرض جديد (صور)

"العشماوى" يكشف أمنية عزت أبوعوف الأخيرة قبل وفاته

ستوديو

نجاح سلام في صور نادرة من داخل منزلها بالقاهرة.. شاهد

رجاء الجداوي ناعية عزت أبو عوف: من نبلاء الوسط الفني

أحمد بدير عن رحيل عزت أبو عوف: "العمالقة تتساقط"

محلل اقتصادي: أداء الجنيه المصري تاني أقوى أداء عملة عالميا

ads

رياضة

"السامبا" و"التانجو".. كلاسيكو الفن الكروى

رسميا.. أدريان رابيو إلى السيدة العجوز

بنى ياس يضم البرازيلى لويز أنطونيو

الجوجيتسو يتفوّق على كرة القدم فى الإمارات

الرئيس نيوز

"حريات الصحفيين" تعقد اجتماعها الأول غدا

الرئيس الأمريكي ترامب: إيران "تلعب بالنار"

أفعى "آكلة للبشر" تتجول في شوارع مدينة بريطانية

بالصور.. صاروخ سوري "طائش" يسقط في قبرص

منوعات

بعد اعتراض اليابانيين.. كيم كارداشيان تتخلى عن اسم كيمونو لمشدات الجسم

جزيرة هاينان بجنوبى الصين تنشئ محمية جديدة لطائر الوروار آكل النحل

علماء صينيون يطورون طريقة أسهل لاختبار الرصاص فى الماء

صورة تفتن البصر لغيوم العملاق الغازى الفريدة

كشكول

4 برامج جديدة للدراسات العليا بتربية سوهاج

جامعة سوهاج تواصل فعاليات الدورة التدريبية الأولى لإعداد القادة

انطلاق الفوج الطلابي الأول بجامعة سوهاج للمشاركة في معسكر إعداد القادة بحلون

المنوفية الأزهرية تعلن جاهزية أماكن تصحيح الشهادة الثانوية

إسلام سياسي

تفكيك خلية تفجير جديدة في سوريا والقبض على زعيمها

الإخوان الإرهابية تناور.. تندم في العلن وتتحالف مع الشيطان في الخفاء

خبراء: داعش الإرهابي لا يزال يقود 30 ألف مسلح في العراق وسوريا

السلفيون يبدأون بجمع شهادات عن إرهاب الإخوان - خاص

مقالات الرأي
محمد العسيري
محمد العسيري يكتب: شجر اللمون زهزه على أرضه
ماجد حبته
تركيا.. وقبضة المخبول
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «7»
د.أحمد الخميسى
اللغة لا تعرف الحياد
المزيد
ads

الثقافة

الخميس.. حفل إطلاق "أن ترى نجوم الليل" بدار النخبة

ننشر أسماء الفائزين بجائزة آمنة الحمادى لرسوم الأطفال

صدور طبعة جديدة من رواية "القناع الملون"

الليلة.. مناقشة رواية "أولاد الناس" بمكتبة الإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك