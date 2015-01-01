ترامب وماكرون يناقشان هاتفيا قضيتى إيران وكوريا الديمقراطية

ناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون هاتفيا قضيتين تتعلقان بإيران وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وفقا للبيت الأبيض.



وبحث الرئيسان قرار إيران بتجاوز حد مخزون اليورانيوم منخفض التخصيب، وفق الاتفاق النووي معها، واللقاء الذي تم مؤخرا بين ترامب وكيم، وفقا لما أعلنه البيت الأبيض في تصريح، دون إعطاء مزيد من التفاصيل وأعلن ماكرون أنه يأمل بإقناع ترامب بالعودة مجددا للتفاوض مع إيران.



وقامت إدارة ترامب بإعادة فرض عقوبات مختلفة على إيران منذ انسحاب هذه الإدارة من الاتفاق النووي العام الماضي.



وكان الاتفاق النووي مع إيران قد وُقّع من قبل بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة عام 2015، بعد أن كبحت طهران عملياتها لتخصيب اليورانيوم، من أجل أن تحصل بالمقابل على تخفيف للعقوبات