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عالم

اعتقال مهرب مخدرات مطلوب فى مكسيكو سيتى

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 06:34 ص
جريدة الدستور
وكالات
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اعتقلت الشرطة المكسيكية مهرب مخدرات مزعوم مطلوب من قبل الولايات المتحدة، وذلك خلال عملية بمطار مكسيكو سيتي، وفقا لوزارة الأمن وحماية المواطنين.

والمعتقل سيرجيو ميغويل فيغا مندوزا، الملقب "إل لاتيجو"، يعتبر هدفا أوليا بالنسبة لوزارة العدل بالولايات المتحدة، والتي طالبت المكسيك باعتقاله لمحاكمته بجرائم ضد الصحة (عبر تهريب المخدرات)، وعلاقات إجرامية.

وقامت مجموعة من أجهزة الأمن الفيدرالية المكسيكية باعتقال المتهم عندما كان ينوي الصعود لطائرة في رحلة إلى كولياكان، حاضرة ولاية سينالوا، شمال غرب المكسيك، وفقا لبيان الوزارة المكسيكية.

ويشتبه بأن هذا الشخص البالغ من العمر 47 عاما له علاقة مزعومة بتمويل جماعة تهريب تعمل في سينالوا، مختصة بعمليات دولية لتهريب المخدرات، وكانت لديه خطة خاصة لتهريب كوكايين من أمريكا الجنوبية إلى المكسيك، وفقا للوزارة.

وأضافت الوزارة "أن الشرطة الفيدرالية بدأت تحقيقات لمكافحة الهيكل التمويلي لهذه الجماعة الإجرامية، منذ ابريل، في مدينتي سينالوا ومكسيكو سيتي".
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