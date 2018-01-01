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منوعات

جزيرة هاينان بجنوبى الصين تنشئ محمية جديدة لطائر الوروار آكل النحل

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 06:20 ص
جريدة الدستور
وكالات
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ذكر مركز حماية وإدارة الأراضي الرطبة في هايكو حاضرة مقاطعة هاينان، المقاطعة الأكثر استوائية جنوبي الصين، أن المقاطعة تخطط لإقامة محمية جديدة لطائر الوروار أكل النحل، ثاني أكبر محمية في الجزيرة المنتجع.

وستكون المحمية الجديدة، التي تمتد على مساحة 8.4 هكتار عند الروافد السفلى لنهر وويوان، أقرب موطن ملائم بالنسبة لطيور الوروار أكلة النحل من المدينة على الجزيرة.

وتم اكتشاف أكثر من 20 طائر وروار أكل النحل ذو الذيل الأزرق وذو الحلق الأزرق لأول مرة في هايكو في مايو 2018، وهي أنواع ذات قيمة بحثية إيكولوجية وعلمية واجتماعية مهمة في الصين وتجاوز هذا العام عدد الطيور 57 في شهر مايو، وهو أفضل موسم مراقبة.

وقال لو قانج مدير معهد أبحاث هايكو دوهتان للأراضي الرطبة "أصبح نهر وويوان أفضل نقطة مراقبة للطيور أكلة النحل النحل في هايكو".

وأصدرت هاينان خطة عمل في عام 2018 لبدء حملة استعادة البيئة في المدن من 2018 إلى 2020. ووفقا للخطة، سوف تحل هاينان مشاكل تدهور جودة البيئة والاضطراب المكاني وأضرار التي لحقت بالتراث التاريخي والثقافي في المناطق الحضرية القديمة، بالاضافة إلى إصلاح الجبال المتضررة والأنهار والأراضي الرطبة والنباتات بطريقة مخططة ومنهجية.
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