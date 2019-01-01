علماء صينيون يطورون طريقة أسهل لاختبار الرصاص فى الماء

طور فريق بحث صيني أسلوب مقارنة لونية فعال للكشف عن تلوث الرصاص في الماء عبر شرائط اختبار فلورية.



وطور الفريق البحثي التابع لمعهد الآلات الذكية بالأكاديمية الصينية للعلوم مسبارا نانويا فلوريا مع الخلط النسبي لنقاط الكربون الزرقاء ونقاط الكربون الحمراء، حيث كلما زادت كمية أيونات الرصاص، يتغير اللون من الأزرق إلى الأحمر مع ضوء الأشعة فوق البنفسجية في خمس دقائق.



وسيوفر تطبيق للهاتف المحمول، صممه الفريق أيضا، نتائج شبه كمية من خلال قراءة تلوين شرائط الاختبار.



وقال أحد الباحثين من الفريق إن الرصاص يعتبر أحد أكثر الأيونات المعدنية الثقيلة سمية، مضيفا أن أساليب الكشف التقليدية عن الرصاص تتطلب دائما أدوات باهظة الثمن وعملية احترافية وفترات اختبار طويلة.



وتابع الباحث أن الطريقة الجديدة صديقة للبيئة وفعالة، وتساعد إلى حد كبير على تقليل الوقت والتكاليف.



وتم نشر نتائج الدراسة في "اناليتيكال كميستري"، وهي مجلة لاستعراض الأقران مخصصة لأوجه التقدم في الكيمياء التحليلية.