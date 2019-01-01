الأرصاد: طقس اليوم حار.. والقاهرة 37 درجة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.



كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.



وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 37

شبين الكوم 24 36

طنطا 25 35

دمنهور 24 33

الإسكندرية 25 32

بلطيم 25 32

مطروح 25 30

السلوم 24 31

سيوة 25 38

بورسعيد 26 31

دمياط 25 30

الزقازيق 24 37

الإسماعيلية 24 36

السويس 25 36

العريش 22 32

رفح 22 32

رأس سدر 26 38

نخل 20 35

نويبع 26 37

طابا 25 35

كاترين 17 31

الطور 25 37

شرم الشيخ 29 38

الغردقة 29 39

مرسى علم 28 37

الفيوم 26 38

بني سويف 26 38

المنيا 27 39

أسيوط 27 39

سوهاج 27 40

قنا 28 42

الأقصر 29 43

أسوان 30 43

أبوسمبل 28 42

الوادى الجديد 25 42

شلاتين 27 38

أبورماد 28 37

حلايب 29 36

رأس حدربة 29 34

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 26 42

المدينة 26 42

الرياض 27 44

المنامة 32 40

أبوظبى 30 41

الدوحة 31 44

الكويت 31 47

دمشق 14 36

بيروت 25 30

عمان 17 33

القدس 18 29

غزة 21 30

بغداد 28 44

مسقط 31 39

صنعاء 15 30

الخرطوم 28 39

طرابلس 21 29

تونس 22 35

الجزائر 20 26

الرباط 15 23

نواكشوط 22 27

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 14 32

إسطنبول 21 30

إسلام آباد 29 32

نيودلهى 31 42

جاكرتا 23 32

بكين 23 35

كوالالمبور 24 33

طوكيو 22 26

أثينا 20 33

روما 19 33

باريس 13 24

مدريد 20 35

برلين 11 20

لندن 12 21

مونتريال 19 28

موسكو 13 23

نيويورك 23 32

واشنطن 19 31.