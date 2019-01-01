ضبط 30 كجم من المخدرات فى جنوب غربى الصين

ذكرت الشرطة في مقاطعة يوننان بجنوب غربي الصين أنها ألقت القبض على اثنين من المشتبه بهم لتهريبهم المخدرات وصادرت 30 كيلوجرام من الميتامفيتامين.



واعترضت الشرطة في مدينة بوير سيارة وصادرت عبوتين من أقراص الميثامفيتامين تزن 30 كجم في 17 يونيو.



وجاري المزيد من التحقيق في القضية حاليا ومنذ بداية العام، أنشأت السلطات المحلية في المدينة الحدودية بين الصين وميانمار شبكة لفحص المخدرات على مدار 24 ساعة لتكثيف عمليات التفتيش على الطرق الرئيسية، مما يحد بشكل فعال من الاتجار بالمخدرات.



وتعتبر مقاطعة يوننان جبهة رئيسية في معركة الصين ضد جرائم المخدرات، حيث يحدها المثلث الذهبي المعروف بإنتاج المخدرات والاتجار بها.