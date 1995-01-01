التحويلات المالية إلى المكسيك تسجل رقما قياسيا فى مايو

بلغ إجمالي التحويلات المالية المرسلة إلى المكسيك 3.203 مليار دولار أمريكي في شهر مايو، وهو أعلى مستوى شهري مسجل على الإطلاق، حسبما أفاد البنك المركزي المكسيكي (بانكسيكو).



وهذا الرقم أعلى بنسبة 1.5 في المائة مما تم تسجيله في مايو عام 2018، عندما بلغت قيمة إجمالي التحويلات 3.156 مليار دولار، وفقا للتقرير الشهري للتحويلات الصادر عن البنك.



وخلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، سجلت التحويلات زيادة قدرها 4.74 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، حيث بلغ مجموعها 13.724 مليار دولار.



وفي العام الماضي، تلقت المكسيك 33.470 مليار دولار أمريكي من التحويلات المالية.



وقالت مجموعة ((سكوتيابنك)) المالية في تقرير لها إن الرقم القياسي في شهر مايو يرجع إلى التطور الموات للاقتصاد الأمريكي وسوق العمل فيها.



في يناير من عام 1995، بدأ البنك المركزي المكسيكي بنشر تقارير حول التحويلات المالية، وهي المصدر الرئيسي للدخل الأجنبي للمكسيك.



ويعيش حوالي 11 مليون مكسيكي في الولايات المتحدة، وفقا للتقديرات الرسمية المكسيكية