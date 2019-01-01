جمعية آسيا بكوريا تكرم سفير الإمارات وسفير الكويت

أقيم حفل ليو جالا لجمعية آسيا بكوريا (Asia Society Korea) في فندق لوتيه وسط سيئول بحضور أكثر من 200 من أعضاء البعثات الدبلوماسية واعضاء الجمعية للاحتفال السنوي للجمعية.



وقدم رئيس مجموعة لوتيه شين دونج-بن عضو الجمعية كلمة الترحيب وتبادل النخب مع تشالز روكفلر أمين جمعية آسيا الدولية، حفيد مؤسسة الجمعية جون لوكفيلير الثالث.



وقدم السفير الأمريكي لدى كوريا الجنوبية هاري هاريس كلمة أساسية لحفل جالا وهو عضو الجمعية الذي يلعب دورا محوريا للترابط الراسخ بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.



وكانت أهم فعالية الجمعية المسائية هي توزيع جوائز الشكر والتقدير، حيث منحت الجمعية سفير الامارات العربية المتحدة عبدالله سيف النعيمي وسفراء من نوزيلاند ورواندا والمكسيك جائزة الشكر والتقدير على التزامهم وتكريس أنفسهم لخدمة الجميعة.



كما منح سفير دولة الكويت بدر العوضي العضوية الشرفية مدى الحياة على دعمه المتواصل لجمعية آسيا بكوريا عبر عدة سنوات.



يشار الى أن جمعية آسيا هي منظمة عالمية غير ربحية وغير حكومية أسسها جون د. روكفلر الثالث عام 1956 بنيويورك من أجل زيادة التفاهم بين الولايات المتحدة الامريكية وآسيا، حيث ساهمت الجمعية في تنشيط عولمة منطقة آسيا والباسيفك وتنشيط العلاقات المتبادلة عبر التبادل والتعاون في السياسة والاقتصاد والمجتمع والتعليم والثقافة والفنون. ولها 7 أفرع في آسيا على رأسها كوريا الجنوبية.