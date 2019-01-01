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منوعات

السجن 10 أشهر للمطرب "بارك يو- تشون" لتعاطيه المخدرات

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 05:46 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أصدر حكم بالسجن مع وقف التنفيذ في حق المطرب بارك يون-تشون(33 عاما) بتهمة تعاطي المخدرات.

ورأت المحكمة أن جريمة تعاطي المخدرات تتطلب معاقبة صارمة، غير أنه بالنسبة للمطرب بارك من الافضل منحه فرصة للعودة الى المجتمع بدلا من حبسه في السجن.

وأصدرت القاضي كيم دو-هونج في محكمة سوون الفرعية اليوم الثلاثاء في جلسة الإعلان عن الحكم السجن بـ10 أشهر مع وقف تنفيذ الحكم لمدة عامين، مع فرض 1.4 مليون وون(1200 دولار ) كغرامة مالية.

كما أصدرت أمرا لخضوعه للحماية والرقابة والعلاج.

وقال القاضي: "اعترف المتهم بجريمته، وأن تعاطي المخدرات قابل للإدمان، ويترك أثرا بالغا شخصيا أو اجتماعيا، مما يتطلب عقابا صارما".

غير أن المتهم، اعترف بارتكابه الجريمة بعد اعتقاله، وأبدى ندمه من ارتكابه الخطأ وليس له سوابق وتم اعتقاله لأكثر من شهرين، حيث تم التوصل إلى أن منحه فرصة للعودة الى المجتمع بعد خضوعه للعلاج والدروس التوجيهية هو يتطابق مع الهدف من إصدار الحكم.

وبهذا القرار، أصبح بارك حرا بعد حبسه لمدة أكثر من شهرين للتحقيق منذ نهاية أبريل.

وشهدت قاعة المحاكمة اليوم صفوفا طويلة من معجبيه معظمهم من النساء الكوريات واليابانيات وتابعت بعضهن جلسة المحاكمة وقوفا دون العثور على مقاعد، وعند إصدار القاضي الحكم، ذرفت بعضهن دموعا.

يشار إلى أن بارك اتهم بتهمة تعاطي المخدرات مع حبيبته السابقة، حفيدة شركة ناميانغ للألبان هوانج هانا(31 عاما) خلال شهري فبراير ومارس الماضيين لـ6 مرات بعد شراء 1.5 جرام من الميثامفيتامين.

كما يتعرض لتهمة تعاطي المخدرات مع هوانغ خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من العام الماضي أيضا.
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