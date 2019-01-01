زلزال قوته "5.9 ريختر" يهز وسط الفلبين

هز زلزال قوته 5.9 درجة مقاطعة بوخول وسط الفلبين اليوم الثلاثاء، وفقا لمعهد الفلبين للبراكين والزلازل.



وقال المعهد إن الزلزال وقع الساعة 12:59 بعد منتصف الليل على عمق 551 كم على بعد 41 كم جنوب شرقي مدينة ليلا. ولم ترد تقارير عن خسائر في الممتلكات أو الأرواح.



وأضاف المعهد أن السكان في مدينة بورنجان، حاضرة مقاطعة سامار الشرقية، شعروا بالزلزال التكتوني في الأصل ومن المتوقع أن تتبعه هزات ارتدادية، وفقا للمعهد.



وتقع الفلبين في جنوب شرق آسيا غرب المحيط الهادي وتصنف في ثلاثة أقسام جغرافية رئيسية هي لوزون وبيسايا ومنداناو ومانيلا هي العاصمة بينما المدينة الأكثر كثافة بالسكان هي كيزون وكلا المدينتين تعد جزء من مايطلق عليه (مترو مانيلا).