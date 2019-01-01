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اقتصاد

استقرار فى أسعار مواد البناء اليوم

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 05:38 ص
أسعار مواد البناء
أسعار مواد البناء
دعاء أبو العزم
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قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إن هناك استقرارا في أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء.

وأضاف الزيني في تصريحات لـ"الدستور"، أن السوق يشهد حالة من الركود، وأن سعر متر الرمل يتراوح من 65 إلى 100 جنيه، فيما يتراوح سعر طن الجبس من 550 جنيه إلى 650 جنيهًا.

وأشار رئيس شعبة مواد البناء، إلى أن سعر المتر المكعب من الزلط "مخصوص" سجل 115 جنيهًا، وسجل متر الزلط "الفيوم" 150 جنيهًا، وسعر متر "السن" 130 جنيهًا.

ويعد الزلط من العناصر التي لا غنى عنها أيضًا عند البناء فهو عنصر أساسي يمزج مع الرمل والأسمنت عند الصبة، وعند عمل الأساسات والقواعد، حيث يعطي البناء متانة وقوة.
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