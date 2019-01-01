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اقتصاد

استقرار فى أسعار الأسمنت اليوم

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 05:37 ص
أسعار الأسمنت
أسعار الأسمنت
دعاء أبو العزم
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قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، بغرفة القاهره التجارية، وعضو اتحاد الغرف التجارية، إن هناك استقرارا في أسعار الأسمنت بالأسواق اليوم.

وأضاف "الزيني"، في تصريحات لـ" الدستور"، أن الأسمنت المسلح سجل سعر 848 جنيهًا للطن، فيما بلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 793 جنيها للطن.

وأوضح رئيس شعبة مواد البناء، أن سعر الأسمنت المخصوص سجل 805 جنيهات للطن، وأسمنت شورى 815 جنيها للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 793 جنيها للطن، وأسمنت السويدي 848 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 810 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر أسمنت مصر بني سويف 820 جنيهًا، وأسمنت المسلة 793 جنيها، وسجل أسمنت السويس 800 جنيه، وأسمنت العسكري بني سويف 805 جنيهات، كما بلغ أسمنت طرة وحلوان 815 جنيهات.

وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت أسيوط المقاوم 850 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس "سي ووتر" 848 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 860 جنيهًا للطن.

أما الأسمنت الأبيض فأوضح أنه سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2300 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2440 جنيهًا، وسوبر سيناء 2420 جنيها، ورويال العادة 2380 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2365 جنيهًا للطن.

وبين الزيني، أن سعر الأسمنت المخلوط 713 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 713 جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 713 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 725 جنيها للطن.
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