أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور

شهدت أسواق الفاكهة، اليوم الثلاثاء، استقرارًا خلال التداول، حيث تراوح سعر كيلو التفاح الأمريكي من 18 إلى 22 جنيهًا، والتفاح الجولدن من 12 إلى 20 جنيهًا، والتفاح اللبناني من 9 إلى 17 جنيهًا، حسبما أكد ناجي نجيب، عضو شعبة الخضار والفاكهة بالقاهرة.



وأضاف "نجيب"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن سعر الرمان تراوح ما بين 9 و13 جنيهًا، والفراولة من 4.75 إلى 5.75 جنيه، ونارنج بـ4 جنيهات، والجريب فروت بـ6 جنيهات، والليمون تراوح بين 40 و60 جنيهًا، حسب المنطقة.



وأوضح أن كيلو الجوافة سجل سعرًا يتراوح ما بين 5 و7 جنيهات، والبرتقال أبوسرة بـ5 جنيهات، واليوسفي بـ8 جنيهات، والعنب المستورد بـ45 جنيهًا، والبلح السيوى بـ22 جنيهًا، والكانتلوب من 6 إلى 8 جنيهات، وبلغ سعر الخوخ البلدي 11 جنيهًا.