بنى ياس يضم البرازيلى لويز أنطونيو

نجحت شركة كرة القدم بنادي بني ياس في التوصل لاتفاق مع لاعب الارتكاز البرازيلي لويز أنطونيو للانضمام لصفوف السماوي اعتبارًا من الموسم المقبل قادمًا من الشباب السعودي.



ومن المنتظر أن يكمل النادي إجراءات التعاقد مع اللاعب والإعلان الرسمي عن الصفقة عقب اجتيازه للفحوصات الطبية تمهيدًا للانضمام للفريق في بداية تحضيراته للموسم الجديد الذي ينطلق يوم 15 يوليو الجاري ثم السفر للمعسكر الخارجي المقرر إقامته في إسبانيا.



وسيحل أنطونيو الذي يعد أول صفقات بني ياس من اللاعبين الأجانب بديلًا للاعب خط الوسط الكولومبي مايكل اورتيجا الذي رحل عن الفريق بنهاية عقده الموسم المنصرم، فيما يتبقى للنادي التعاقد مع لاعبين أجنبيين لإكمال عقد الرباعي الأجنبي بعد انتهاء عقد البرازيلي روبسون والهولندي ليروي جورج.