الجوجيتسو يتفوّق على كرة القدم فى الإمارات

أظهرت إحصائية رسمية صادرة عن الهيئة العامة للرياضة أن إجمالي عدد ممارسي الرياضة في الإمارات يبلغ 25365 رياضيًا، بينهم 562 من ذوي الهمم، وتصدرت لعبة الجوجيتسو قائمة اللعبة الأكثر ممارسة في الإمارات متفوقة على كرة القدم بواقع 9284 مقابل 7547 لكرة القدم.



فيما تصدرت إمارة الشارقة قائمة أكثر إمارات الدولة ممارسة للرياضة بواقع 25.4%، وحلت في المرتبة الثانية إمارة أبوظبي بـ 21.7%، ودبي ثالثًا 20.02%، ورأس الخيمة رابعًا 12.9%، والفجيرة خامسًا بـ 11.3%، وعجمان سادسًا 5.5%، وأم القيوين سابعًا بـ 3%، وبلغ عدد الأندية في الدولة 109.



هذا ما كشفت عنه رئيسة قسم العمليات المؤسسية في الهيئة رئيسة مبادرة فريق منصة «مرصد» آمنة المهري في تصريحات صحفية عن الآلية الخاصة برصد هذه الإحصائيات الخاصة بممارسي الرياضة في الدولة بمختلف الفئات، مشيرة إلى أنهم في مرصد يتلقون هذه الإحصائيات مباشرة من الاتحادات الرياضية المعنية بكل لعبة في الدولة.



وأشارت آمنة المهري إلى أن هذا المشروع الخاص بمنصة «مرصد» تم إطلاقه في فبراير الماضي، وأن هذا العمل الذي قامت به الهيئة وفريق العمل نتاج لأربعة أشهر من الجهد المتواصل لرصد كل هذه البيانات الخاصة باللاعبين والرياضيين في الألعاب الأولمبية وغير الأولمبية والبارالمبية، لافتة إلى أن عدد ممارسي الرياضة في الدولة بلغ وفقًا للإحصائية الرسمية 25365 بينهم 24803 من الأسوياء و562 من ذوي الهمم.



وأضافت أن «نسبة ممارسي الرياضة في المدرسة بلغ 9.90% وفي الأشبال 20.47% والبراعم 24.60% والناشئين 16.53% والشباب 9.48% والرجال 19.2%»، ووصفت آمنة المهري منصة مرصد بأنها تعد الأولى على المستوى العربي والخليجي التي توفر البيانات الرقمية في القطاع الرياضي بصورة واضحة ودقيقة.



وأوضحت آمنة أن «البيانات التي توفرها منصة مرصد تساعد أصحاب القرار في اتخاذ القرارات السليمة وتحسين الأداء تطوير القطاع الرياضي في الدولة.