"IRENA": زيادة 8.5% سنويًا فى استخدامات الطاقة المتجددة

تقدم الوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA خارطة طريق للطاقة المتجددة لمواجهة تغير المناخ وتوفير الوظائف والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في اجتماع الأمم المتحدة للمناخ والأدوات اللازمة لتحقيق أهداف إزالة الكربون في اتفاق باريس.



تقدم هذه الرسالة المركزية من قبل إيرينا في قمة أبوظبي للمناخ التي عقدت يومي 30 يونيو و1 يوليو الجاري، في العاصمة الإماراتية أبوظبي.



وحددت IRENA أن انخفاض تكاليف التكنولوجيا جعل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة العمود الفقري التنافسي لإزالة الكربون وأداة العمل الأكثر فعالية في مجال المناخ.



وأوضحت أن الطاقة المتجددة توفر الوظائف والتنمية الاقتصادية المستدامة، كما تعمل على توفير حلًا مناخيًا قابلًا للتطبيق.



وقال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام لـ"إرينا":" إن الطاقة المتجددة العمود الفقري التنافسي لإزالة الكربون في العالم وأداة أساسية وجاهزة لتحقيق أهداف اتفاقية باريس.



وأشارت "إرينا" إلي أن متوسط ​​درجة الحرارة العالمية يرتفع بدرجة تقل عن درجتين مئويتين بحلول عام 2050، وهذا يعني أن ثلثي طاقة العالم يجب أن تكون قابلة للتجديد، ولتحقيق الأهداف المناخية يجب أن يحدث انتشار استخدامات الطاقات المتجددة أسرع من الاستخدام الحالي بست درجات مما هو عليه اليوم.مشيرة إلي أن الزيادة في نشر الطاقة المتجددة سنويًا تقدر بنسبة 8.5٪ خلال الفترة 2015-2018.