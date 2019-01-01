الثلاثاء 02 يوليه 2019 الموافق 29 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

رياضة

مدرب الجزائر: الطريق للقب الأفريقى لا يزال طويلا

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 03:50 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أكد جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري أن الطريق للتتويج بكأس أمم أفريقيا 2019 لا يزال طويلا ومن الضروري استثمار المكاسب التي حققها فريقه حتى الآن.

وأنهى المنتخب الجزائري الدور الأول بالفوز 3 صفر على تنزانيا محققا العلامة الكاملة ليكرر إنجاز دورة 1990 التي توجت بها الجزائر على أرضها.

وقال بلماضي، في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، "حققنا إنجازا كبيرا بفوزنا في المباريات الثلاث. هذا شيء جيد لنا. أمام تنزانيا، لعبنا بتشكيلة جديدة مختلفة تماما عن تلك التي لعبنا بها أمام كينيا والسنغال. أنا سعيد كمدرب لأداء اللاعبين وبالأهداف التي سجلناها في مرمى تنزانيا".

وأضاف "ما حققناه لن أقارنه بما حققه جيل 1990 الذي توج باللقب الأفريقي. لم نفز إلا بمبارياتنا الثلاث. المشوار أكثر من إيجابي لكن الطريق لا يزال طويلا إذا كنا نستهدف لقب البطولة".

وأشار "هناك مكاسب حصلنا عليها من فوزنا بمبارياتنا الأولى في البطولة. سأركز على الجانب السيكولوجي لبقية المباريات. التحضير الذي بدأناه منذ مطلع يونيو الماضي أكد أننا لم نكن على خطأ".

ورشح بلماضي منتخبي مصر والسنغال للمنافسة على اللقب لكنه حذر من مفاجآت الأدوار الإقصائية.

وأشار إلى أن ياسين براهيمي لاعب بورتو البرتغالي يعاني من مشاكل صحية ما يفسر غيابه عن مباراتي السنغال وتنزانيا.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

بكري: السيسى أجهض خطة إخوانية لاعتقال قيادات الجيش والشرطة قبل 30 يونيو

منذ حوالي 7 ساعات

شريف مدكور يُعلن إصابته بمرض جديد (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

جمال شعبان: لا أنتمي لأي فصيل سياسي

منذ يوم

وفاة الفنان عزت أبو عوف داخل أحد مستشفيات القاهرة

ads

الصور

image description

منتخب مصر يحسم صدارة المجموعة الأولى

image description

حضور جماهيري مكثف باستاد القاهرة قبل مواجهة أوغندا

image description

التعادل السلبي يحسم مباراة الكاميرون وغانا (صور)

image description

عمرو وردة يتألق في تدريبات المنتخب (صور)

image description

تزامنًا مع كأس الأمم.. شيف يرسم اللاعبين على "البطيخ" بالغردقة

ads

الأكثر قراءة

رئيس الزمالك لـ "كهربا": أمامك مهلة يومين قبل تعليقك على باب النادي

انفوجراف.. السيسي يوجه بتنفيذ 8 قرارات جديدة خاصة بـ"الأجور والمعاشات"

شريف مدكور يُعلن إصابته بمرض جديد (صور)

"العشماوى" يكشف أمنية عزت أبوعوف الأخيرة قبل وفاته

ستوديو

نجاح سلام في صور نادرة من داخل منزلها بالقاهرة.. شاهد

رجاء الجداوي ناعية عزت أبو عوف: من نبلاء الوسط الفني

أحمد بدير عن رحيل عزت أبو عوف: "العمالقة تتساقط"

محلل اقتصادي: أداء الجنيه المصري تاني أقوى أداء عملة عالميا

ads

رياضة

بنى ياس يضم البرازيلى لويز أنطونيو

الجوجيتسو يتفوّق على كرة القدم فى الإمارات

زايد الحمادي: تنازلت عن نصف راتبي من أجل اللعب

أمم إفريقيا 2019: الجزائر والمغرب ينضمان إلى مصر والسنغال تعبر

الرئيس نيوز

"حريات الصحفيين" تعقد اجتماعها الأول غدا

الرئيس الأمريكي ترامب: إيران "تلعب بالنار"

أفعى "آكلة للبشر" تتجول في شوارع مدينة بريطانية

بالصور.. صاروخ سوري "طائش" يسقط في قبرص

منوعات

"بى تى إس" تطلق تطبيق إلكترونى للتواصل المباشر مع معجبيها

نشر كتب إلكترونية لفكر شى جين بينج بشأن الاشتراكية ذات الخصائص الصينية

تحول مفاجئ فى المناخ يتسبب فى كارثة طبيعية بالمكسيك

سرقة عريس سعودي أثناء قضائه ”شهر العسل“ بإيطاليا

كشكول

4 برامج جديدة للدراسات العليا بتربية سوهاج

جامعة سوهاج تواصل فعاليات الدورة التدريبية الأولى لإعداد القادة

انطلاق الفوج الطلابي الأول بجامعة سوهاج للمشاركة في معسكر إعداد القادة بحلون

المنوفية الأزهرية تعلن جاهزية أماكن تصحيح الشهادة الثانوية

إسلام سياسي

تفكيك خلية تفجير جديدة في سوريا والقبض على زعيمها

الإخوان الإرهابية تناور.. تندم في العلن وتتحالف مع الشيطان في الخفاء

خبراء: داعش الإرهابي لا يزال يقود 30 ألف مسلح في العراق وسوريا

السلفيون يبدأون بجمع شهادات عن إرهاب الإخوان - خاص

مقالات الرأي
محمد العسيري
محمد العسيري يكتب: شجر اللمون زهزه على أرضه
ماجد حبته
تركيا.. وقبضة المخبول
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «7»
د.أحمد الخميسى
اللغة لا تعرف الحياد
المزيد
ads

الثقافة

الخميس.. حفل إطلاق "أن ترى نجوم الليل" بدار النخبة

ننشر أسماء الفائزين بجائزة آمنة الحمادى لرسوم الأطفال

صدور طبعة جديدة من رواية "القناع الملون"

الليلة.. مناقشة رواية "أولاد الناس" بمكتبة الإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك