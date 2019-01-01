مدرب الجزائر: الطريق للقب الأفريقى لا يزال طويلا

أكد جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري أن الطريق للتتويج بكأس أمم أفريقيا 2019 لا يزال طويلا ومن الضروري استثمار المكاسب التي حققها فريقه حتى الآن.



وأنهى المنتخب الجزائري الدور الأول بالفوز 3 صفر على تنزانيا محققا العلامة الكاملة ليكرر إنجاز دورة 1990 التي توجت بها الجزائر على أرضها.



وقال بلماضي، في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، "حققنا إنجازا كبيرا بفوزنا في المباريات الثلاث. هذا شيء جيد لنا. أمام تنزانيا، لعبنا بتشكيلة جديدة مختلفة تماما عن تلك التي لعبنا بها أمام كينيا والسنغال. أنا سعيد كمدرب لأداء اللاعبين وبالأهداف التي سجلناها في مرمى تنزانيا".



وأضاف "ما حققناه لن أقارنه بما حققه جيل 1990 الذي توج باللقب الأفريقي. لم نفز إلا بمبارياتنا الثلاث. المشوار أكثر من إيجابي لكن الطريق لا يزال طويلا إذا كنا نستهدف لقب البطولة".



وأشار "هناك مكاسب حصلنا عليها من فوزنا بمبارياتنا الأولى في البطولة. سأركز على الجانب السيكولوجي لبقية المباريات. التحضير الذي بدأناه منذ مطلع يونيو الماضي أكد أننا لم نكن على خطأ".



ورشح بلماضي منتخبي مصر والسنغال للمنافسة على اللقب لكنه حذر من مفاجآت الأدوار الإقصائية.



وأشار إلى أن ياسين براهيمي لاعب بورتو البرتغالي يعاني من مشاكل صحية ما يفسر غيابه عن مباراتي السنغال وتنزانيا.