ترامب: حملة المداهمات المؤجلة ضد المهاجرين غير الشرعيين ستبدأ قريبا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أجل حملة مداهمات كانت مقررة لترحيل المهاجرين غير الشرعيين في 10 مدن إلى ما بعد إجازة 4 يوليو.



وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضوي لدى توقيعه على مشروع قانون لتمويل الحدود للتصدي لتدفق المهاجرين من أمريكي الوسطى إلى الحدود الأمريكية-المكسيكية إنه "بعد 4 يوليو، سيتم إعادة العديد من الأشخاص".



وأضاف ترامب أنه قرر أواخر الشهر الماضي تأجيل حملة المداهمات لمدة أسبوعين من أجل إتاحة الفرصة للمشرعين الجمهوريين والديمقراطيين للجلوس معا والتوصل إلى حل، ضغطا من أجل تمرير قيود جديدة يعارضها الديمقراطيون الذين يهيمنون على مجلس النواب.



ومن المقرر أن تستهدف العملية نحو 2000 أسرة صدر بحق أفرادها الترحيل في 10 مدن كبرى بينها لوس أنجليس وهيوستن ونيويورك وميامي. وقد أثارت العملية القلق بشأن تفرق المزيد من الأسر. وأعلن رئيسا بلديتي شيكاغو ولوس أنجليس عدم دعمهما للمداهمات.