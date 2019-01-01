أسرة من 4 أشخاص بين ضحايا حادث تحطم طائرة صغيرة فى تكساس

لقيت أسرة مكونة من 4 أشخاص بين 10 أشخاص مصرعهم إثر تحطم طائرة صغيرة بالقرب من مدينة دالاس بولاية تكساس.



وقالت صحيفة ((دالاس مورنينج بوست)) إن مدرسة ثانوية في منطقة دالاس أرسلت رسالة إلى ذوي الضحايا، قائلة إن هناك طالبين وأمهما وزوج أمهما ضمن الضحايا.



وأوضحت المدرسة أن الابن كان من المتوقع أن يتخرج في العام المقبل أما الابنه فقد كانت عضوة في فصل 2022.



وقال بروس لانزبيرج، نائب رئيس اللجنة الوطنية لسلامة النقل في الولايات المتحدة، إن الطائرة ذات المحركين تحطمت في مطار أديسون، على بعد حوالي 25 كيلومترا من وسط دالاس صباح الأحد، في حظيرة بالمطار لدى إقلاعها.



يذكر أن الطائرة كانت تحمل 10 أشخاص بينهم 2 من أفراد الطاقم عندما وقع الحادث. وكانت في طريقها إلى سان بطرسبرج بولاية فلوريدا.



ولم يكن أحد في الحظيرة أثناء التحطم. ووفقا للتقارير، تحطمت طائرة فالكون وطائرة هليكوبتر أيضا كانتا في الحظيرة.