المياه تهدّد مومباي الهندية بعد تشبّع تربتها

تشهد مومباي الهندية والمناطق المجاورة لها هطول أمطار غزيرة مستمرة لليوم الرابع على التوالي، مسببة تشبع تربة المدينة بالمياه، ما تسبب في فيضانات وانزلاقات للتربة، وبالتالي اختناقات مرورية في شوارعها المدينة.



كما أدت الفيضانات إلى إلغاء رحلات القطارات، في القسم الغربي من مومباي، وفي المناطق الأخرى تم تقييد سرعتها عند 30 كم ساعة لضمان سلامة المسافرين.



ويواجه المسافرون بالقطارات مشاكل جمة بسبب الأمطار الغزيرة، حيث نقلت قناة (ndtv) عن أحد السكان قوله "استغرقت رحلة القطار، التي عادة ما تتم في ساعتين ونصف الساعة، خمسين ساعة اليوم (أمس) بسبب أن المياه غمرت خطوط السكك الحديدية".



وقد شهدت المدينة هطول أمطار غزيرة مستمرة بواقع 361 ملم خلال ليلة الأحد، و100 ملم بين الساعة 4 صباحًا والساعة 5 صباحًا.



ووفقًا Skymet، فإنه من المتوقع أن تتساقط أمطار مومباي بشكل مكثف ابتداء من ليلة 3 يوليو، بسبب تحرك سحب ممطرة نحو الساحل الغربي.