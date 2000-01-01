ننشر أسماء الفائزين بجائزة آمنة الحمادى لرسوم الأطفال

أعلن الناقد الفني صلاح بيصار٬ عن أسماء الفائزين بجائزة آمنة الحمادى لرسوم الأطفال٬ والتي كان عنوان تقرير لجنة التحكيم "كلهم فنانون..رسموا التسامح بكل لغات الخطوط والألوان" وضمت لجنة التحكيم: صلاح بيصار – مصطفى رحمة – آمنة الحمادى٬ ومقرر اللجنة فوزى مرسى.



وعلى الرغم من الوقت المحدود بين الإعلان عن الجائزة٬ ومشاركة الأطفال وإعلان النتيجة إلا أن الإقبال كان كبيرا وفى نفس الوقت جاء المستوى العام مرتفعا للغاية بما يؤكد بأن كل الأطفال فنانون٬ وكلهم أيضا فازوا بالجائزة من خلال الإشادة من قبل أعضاء اللجنة.



وتابع تقرير اللجنة: "ولكن حكمة الجوائز دائما لابد أن يكون هناك ترتيب فى كل المسابقات٬ ونحن نهنىء كل الأطفال الذين شاركوا لقد وجدنا فى أعمالهم مع البراءة والتلقائية كل مدارس الفن وكان الخيال والفنتازيا والرمزية غالبة على معظم الرسوم٬ مع التعبيرية بالطبع والواقعية وحتى كانت هناك أيضا أعمال سيريالية أو ما فوق الواقع. وتنوعت الأعمال بين الألوان والأبيض والأسود وبين الرسوم والكولاج.



وقد جاءت النتيجة كالتالي:

الأطفال فئة من 6 إلى 11 شارك 50 فنانا قدموا سبعين عملا وكانت الجائزة الأولى 3000 جنيه: ليان محمد أحمد الشوبري - 7 سنوات - الإسكندرية الجائزة الثانية 2000 جنيه: كنزي أحمد عفيفي محمد عفيفى - 7 سنوات - القاهرة الجائزة الثالثة 1000 جنيه: بافلى كنزى ميخائيل - 10 سنوات – الجيزة وفازت بهدية: أمل سالم محمد سالم عبد الحليم - 5 سنوات - محافظة الشرقية.



الأطفال فئة من 12 الى 16 سنة شارك 22 فنانا قدموا 36 عملا وكانت الجوائز: الجائزة الأولى 3000 جنيه: ريتا يوسف كيفوركيان - 16 سنة - القاهرة الجائزة الثانية 2000 جنيه: جوى إميل عبدالمسيح – 13 – سنة القاهرة الجائزة الثالثة 1000 جنيه: يوسف سمير عبد الغني – 13 سنة.