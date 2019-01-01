قتيل و100 جريح باعتداء لطالبان فى كابول

قتل شخص على الأقل وأصيب نحو 100 بجروح، بينهم 50 طفلًا، في تفجير بسيارة مفخخة هز وسط كابول أعقبه هجوم على مبنى في منطقة تضم منشآت حكومية وعسكرية في اعتداء تبنته حركة طالبان.



وأكدت وزارة الصحة أن شخصًا واحدًا قتل في الاعتداء وأصيب 100 بجروح. وذكرت وزارة التعليم في بيان أن بين الجرحى 50 طفلًا أصيب معظمهم جرّاء تطاير الزجاج.



وأكدت الوزارة أن حالتهم مستقرة. وأظهرت بعض الصور التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي قيل إنها التقطت في أحد المستشفيات، أشخاصًا مصابين وأطفالًا بحالة صدمة بملابس المدرسة لا يزالون يمسكون بكتبهم الدراسية لدى وصولهم لتلقي العلاج.