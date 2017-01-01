"REN21" تعرض فرص الاستثمار فى الطاقة المتجددة بـ4 قارات أبرزها أفريقيا

أصدرت شبكة سياسات الطاقة المتجددة للقرن الواحد والعشرين "REN21" تقريرها السنوي للعام 2019، متضمنًا الحالة العالمية للطاقة المتجددة لعام 2019 (GSR)، والذي تمثل في وضع قائمة بجميع المشروعات حديثة الإطلاق في أربع قارات (إفريقيا، آسيا، أوروبا وأمريكا اللاتينية).



ومن المقرر أن تعقد شبكة سياسات الطاقة المتجددة فعاليات في القارات الأربعة لعرض تقريرها لتتيح فرصة لعرض اتجاهات الطاقة المتجددة العالمية وآخر التطورات الإقليمية والتحديات التي تواجهها هذه المناطق.



وأشار التقرير إلي أن من أولويات الشبكة دعم وتسريع عملية تطوير الطاقة المتجددة، منذ تأسيس الشبكة "REN21" والتي عملت على جمع وتوحيد مجموعة هائلة من البيانات الخاصة بالطاقة المتجددة لتوفير معلومات واضحة وموثوق بها، حيث أن المؤشرات منذ عام 2018 تشير بوضوح إلى أن الطاقة المتجددة وجدت حول العالم لتكون سبب للبقاء.



وأوضح تقرير شبكة سياسات الطاقة المتجددة حول العالم، أن الخلايا الكهروضوئية الشمسية (PV) وطاقة الرياح هي الآن الخيارات السائدة في قطاع الطاقة، حيث تمثل 20% من احتياجات بعض البلدان من الكهرباء حول العالم، موضحة أن الاتجاهات الحالية تشير إلى أن هناك حاجة إلى قرارات سياسية أكثر جرأة في جميع قطاعات الاستخدام للطاقة لجعل أنظمة الطاقة أكثر استدامة.



وأكدت شبكة سياسات الطاقة المتجددة أن هذا التقرير نتاج عمل جماعي من مجتمع دولي قوي وحيوي من المساهمين بالطاقة المتجددة والباحثين والمؤلفين، مما يجعل GSR جهد تعاوني حقا.