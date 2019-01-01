حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 2 يوليو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الثلاثاء، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:



الحمل

مهنيًا: بدخول كوكب المريخ (مارس) إلى برج الأسد تتفجر المواهب وتغزو الانفعالات قلبك وعقلك فتشعر بحماسة كبيرة.

عاطفيًا: تتقبل أفكار الشريك وملاحظاته برحابة صدر واهتمام كبير حتى لو كانت هذه الأخيرة قاسية أحيانًا وتأخذ بها.

صحيًا: هذا الشهر رائع لممارسة السباحة التي تخلصك من قسم كبير من الأوجاع.



الثور

مهنيًا: يدخل كوكب المريخ (مارس) برج الأسد ليتعارض مع أورانوس في برجك ويولد احتكاكات يجب أن تتفاداها.

عاطفيًا: لا تكن متكبرًا وتواضع أمام الحبيب فهو يحبك كثيرًا، قد تشعر بالتعب بسبب تقلبات مزاجك.

صحيًا: تتراجع بعض الشيء عن قرار اتخذته بشأن وضعك الصحي، لكنك تعود إلى رشدك وتنفذ المطلوب منك.



الجوزاء

مهنيًا: الكسوف الحاصل في البيت الثاني بيت المال يتحدث عن بعض المفاجآت التي قد تطرأ وتحثك على إجراء تعديلات وتغييرات في بعض الارتباطات.

عاطفيًا: الحوافز كثيرة والمحيط داعم لك على نحو كبير جدًا، وتقدم على تحسينات وتعديلات وترتيبات كثيرة وسفر.

صحيًا: تحيط بك أجواء ممتازة، ما يتركك مرتاحًا نفسيًا وجسديًا.



السرطان

مهنيًا: القمر الجديد وكسوف الشمس في برجك يزودك ثقة بالنفس ويخط أمامك طريقًا جديدًا ووعدًا بتغيير مادي لمصلحتك، إنه وقت مناسب لتضع بعض البرامج موضع التنفيذ.

عاطفيًا: تسمح لك الظروف بالتواصل البنّاء من خلال تبادل الآراء والحوار والمصارحة من دون الإساءة الى الشريك.

صحيًا: قد تصاب بوعكة صحية تبقيك طريح الفراش تتعلم منها درسًا صحيًا مفيدًا.



الأسد

مهنيًا: تنتظر صدور بعض القرارات الإدارية المهمة التي يمكنها أن تحدد مصير مستقبلك المهني في الشركة التي تعمل فيها.

عاطفيًا: تبدو اليوم يا عزيزي متحمسًا للقائك مع الحبيب، وتخبئ له مفاجأة جميلة تسعده فيزداد حبه لك.

صحيًا: خفف قدر الإمكان من الأعمال الإضافية المرهقة ولا سيما تلك التي تلزمك السهر ساعات طويلة.



العذراء

مهنيًا: القمر الجديد من السرطان يحمل إليك تغييرًا أو وعدًا جميلًا أو أملًا بإحياء أحد المشاريع أو بتبديل بعض الخطط وتتلقى عرضًا مغريًا يحسن وضعك المهني.

عاطفيًا: أمورك في الشأن العاطفي اليوم تسير كما تحب، حاول أن تستغلها لمصلحة العلاقة.

صحيًا: الإرهاق يعرّض صحتك للخطر، وأخذ قسط من الراحة هو الحل الأنسب لذلك.



الميزان

مهنيًا: القمر الجديد في برج السرطان يسلط الضوء على مهنتك وأعمالك، وقد تستاء من بعض الأحداث التي تتخذ منحى لا يناسبك.

عاطفيًا: تتلقى الكثير من الدعوات الاجتماعية التي تلتقي من خلالها الشخص المناسب لإقامة علاقة جدية معه.

صحيًا: قاوم كل ما قد يبعدك عن ممارسة الرياضة، ولا تجعلها تتغلب على ما يعود بالنفع على صحتك.



العقرب

مهنيًا: تثار نقاشات شديدة تتعلق بأعمالك ومشاريعك، وقد يتحدث هذا اليوم عن أسفار ورحلات وتحركات كثيرة.

عاطفيًا: إذا أردت النصيحة يجب أن تتعامل مع الشريك بهدوء، وأن تتجنّب النزاعات العقيمة باحثًا عن حلول مقبولة من الطرفين.

صحيًا: لا تقع ضحية ضعفك أمام الحلويات، واعتبرها حين تنظر إليها كأنّها الآفة.



القوس

مهنيًا: ينتقل كوكب المريخ (مارس) إلى برج الأسد، فتتغير الأحوال وتصب ي مصلحتك، إذ تتلقى أخبارًا جيدة تخدم رؤيتك للأمور وتغذيك بأفكار جديدة.

عاطفيًا: الشريك ينتظر منك مبادرة مختلفة عما اعتاده منك لوضع الأمور في نطاقها الصحيح.

صحيًا: قد تشعر بأن تراكمات الماضي بدأت تظهر اليوم، وأنك تأخرت في معالجة وضعك الصحي.



الجدي

مهنيًا: القمر الجديد في برج السرطان يجعلك مرهقًا جدًا أمام قضية أو شراكة مهنية ويولد الاضطرابات ويقلب الأوضاع.

عاطفيًا: تجد حلولًا مشتركه ترضيك وترضي الحبيب وتنتقلان معها إلى بداية صحفة جديدة من العلاقة.

صحيًا: لا تنفعل بل حاول أن تمضي يومًا من الراحة يبعدك عن التشنجات والابتزازات.



الدلو

مهنيًا: القمر الجديد في برج السرطان يوحي إليك بأجواء تتحضر في العمل أو يجعلك تشعر بتغيير آت على الطريق وبالعجز عن مواجهة ما يجري.

عاطفيًا: تتجنّب مناقشة بعض الأمور الحساسة مع الحبيب ما يشعره بغضب كبير.

صحيًا: إذا كنت من أصحاب القيام بالأنشطة المتعددة، فالوقت مناسب للقيام بها لأنك تتمتع بصحة جيدة.



الحوت

مهنيًا: القمر الجديد في برج السرطان يعزز قدرة الخلق والإبداع عندك، ويتحدث عن انسجام كبير في المجال المهني.

عاطفيًا: حذار التيّارات السلبية التي تدفعك إلى القيام بأعمال طائشة تثير غضب الشريك.

صحيًا: فكّر في مستقبلك إذا أردت الحفاظ على صحة رشيقة، ولا تدع السمنة تسيطر عليك.