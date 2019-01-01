حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 2 يوليو 2019
الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 07:24 ص
إسلام جمالطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الثلاثاء، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:
الحمل
مهنيًا: بدخول كوكب المريخ (مارس) إلى برج الأسد تتفجر المواهب وتغزو الانفعالات قلبك وعقلك فتشعر بحماسة كبيرة.
عاطفيًا: تتقبل أفكار الشريك وملاحظاته برحابة صدر واهتمام كبير حتى لو كانت هذه الأخيرة قاسية أحيانًا وتأخذ بها.
صحيًا: هذا الشهر رائع لممارسة السباحة التي تخلصك من قسم كبير من الأوجاع.
الثور
مهنيًا: يدخل كوكب المريخ (مارس) برج الأسد ليتعارض مع أورانوس في برجك ويولد احتكاكات يجب أن تتفاداها.
عاطفيًا: لا تكن متكبرًا وتواضع أمام الحبيب فهو يحبك كثيرًا، قد تشعر بالتعب بسبب تقلبات مزاجك.
صحيًا: تتراجع بعض الشيء عن قرار اتخذته بشأن وضعك الصحي، لكنك تعود إلى رشدك وتنفذ المطلوب منك.
الجوزاء
مهنيًا: الكسوف الحاصل في البيت الثاني بيت المال يتحدث عن بعض المفاجآت التي قد تطرأ وتحثك على إجراء تعديلات وتغييرات في بعض الارتباطات.
عاطفيًا: الحوافز كثيرة والمحيط داعم لك على نحو كبير جدًا، وتقدم على تحسينات وتعديلات وترتيبات كثيرة وسفر.
صحيًا: تحيط بك أجواء ممتازة، ما يتركك مرتاحًا نفسيًا وجسديًا.
السرطان
مهنيًا: القمر الجديد وكسوف الشمس في برجك يزودك ثقة بالنفس ويخط أمامك طريقًا جديدًا ووعدًا بتغيير مادي لمصلحتك، إنه وقت مناسب لتضع بعض البرامج موضع التنفيذ.
عاطفيًا: تسمح لك الظروف بالتواصل البنّاء من خلال تبادل الآراء والحوار والمصارحة من دون الإساءة الى الشريك.
صحيًا: قد تصاب بوعكة صحية تبقيك طريح الفراش تتعلم منها درسًا صحيًا مفيدًا.
الأسد
مهنيًا: تنتظر صدور بعض القرارات الإدارية المهمة التي يمكنها أن تحدد مصير مستقبلك المهني في الشركة التي تعمل فيها.
عاطفيًا: تبدو اليوم يا عزيزي متحمسًا للقائك مع الحبيب، وتخبئ له مفاجأة جميلة تسعده فيزداد حبه لك.
صحيًا: خفف قدر الإمكان من الأعمال الإضافية المرهقة ولا سيما تلك التي تلزمك السهر ساعات طويلة.
العذراء
مهنيًا: القمر الجديد من السرطان يحمل إليك تغييرًا أو وعدًا جميلًا أو أملًا بإحياء أحد المشاريع أو بتبديل بعض الخطط وتتلقى عرضًا مغريًا يحسن وضعك المهني.
عاطفيًا: أمورك في الشأن العاطفي اليوم تسير كما تحب، حاول أن تستغلها لمصلحة العلاقة.
صحيًا: الإرهاق يعرّض صحتك للخطر، وأخذ قسط من الراحة هو الحل الأنسب لذلك.
الميزان
مهنيًا: القمر الجديد في برج السرطان يسلط الضوء على مهنتك وأعمالك، وقد تستاء من بعض الأحداث التي تتخذ منحى لا يناسبك.
عاطفيًا: تتلقى الكثير من الدعوات الاجتماعية التي تلتقي من خلالها الشخص المناسب لإقامة علاقة جدية معه.
صحيًا: قاوم كل ما قد يبعدك عن ممارسة الرياضة، ولا تجعلها تتغلب على ما يعود بالنفع على صحتك.
العقرب
مهنيًا: تثار نقاشات شديدة تتعلق بأعمالك ومشاريعك، وقد يتحدث هذا اليوم عن أسفار ورحلات وتحركات كثيرة.
عاطفيًا: إذا أردت النصيحة يجب أن تتعامل مع الشريك بهدوء، وأن تتجنّب النزاعات العقيمة باحثًا عن حلول مقبولة من الطرفين.
صحيًا: لا تقع ضحية ضعفك أمام الحلويات، واعتبرها حين تنظر إليها كأنّها الآفة.
القوس
مهنيًا: ينتقل كوكب المريخ (مارس) إلى برج الأسد، فتتغير الأحوال وتصب ي مصلحتك، إذ تتلقى أخبارًا جيدة تخدم رؤيتك للأمور وتغذيك بأفكار جديدة.
عاطفيًا: الشريك ينتظر منك مبادرة مختلفة عما اعتاده منك لوضع الأمور في نطاقها الصحيح.
صحيًا: قد تشعر بأن تراكمات الماضي بدأت تظهر اليوم، وأنك تأخرت في معالجة وضعك الصحي.
الجدي
مهنيًا: القمر الجديد في برج السرطان يجعلك مرهقًا جدًا أمام قضية أو شراكة مهنية ويولد الاضطرابات ويقلب الأوضاع.
عاطفيًا: تجد حلولًا مشتركه ترضيك وترضي الحبيب وتنتقلان معها إلى بداية صحفة جديدة من العلاقة.
صحيًا: لا تنفعل بل حاول أن تمضي يومًا من الراحة يبعدك عن التشنجات والابتزازات.
الدلو
مهنيًا: القمر الجديد في برج السرطان يوحي إليك بأجواء تتحضر في العمل أو يجعلك تشعر بتغيير آت على الطريق وبالعجز عن مواجهة ما يجري.
عاطفيًا: تتجنّب مناقشة بعض الأمور الحساسة مع الحبيب ما يشعره بغضب كبير.
صحيًا: إذا كنت من أصحاب القيام بالأنشطة المتعددة، فالوقت مناسب للقيام بها لأنك تتمتع بصحة جيدة.
الحوت
مهنيًا: القمر الجديد في برج السرطان يعزز قدرة الخلق والإبداع عندك، ويتحدث عن انسجام كبير في المجال المهني.
عاطفيًا: حذار التيّارات السلبية التي تدفعك إلى القيام بأعمال طائشة تثير غضب الشريك.
صحيًا: فكّر في مستقبلك إذا أردت الحفاظ على صحة رشيقة، ولا تدع السمنة تسيطر عليك.
الحمل
مهنيًا: بدخول كوكب المريخ (مارس) إلى برج الأسد تتفجر المواهب وتغزو الانفعالات قلبك وعقلك فتشعر بحماسة كبيرة.
عاطفيًا: تتقبل أفكار الشريك وملاحظاته برحابة صدر واهتمام كبير حتى لو كانت هذه الأخيرة قاسية أحيانًا وتأخذ بها.
صحيًا: هذا الشهر رائع لممارسة السباحة التي تخلصك من قسم كبير من الأوجاع.
الثور
مهنيًا: يدخل كوكب المريخ (مارس) برج الأسد ليتعارض مع أورانوس في برجك ويولد احتكاكات يجب أن تتفاداها.
عاطفيًا: لا تكن متكبرًا وتواضع أمام الحبيب فهو يحبك كثيرًا، قد تشعر بالتعب بسبب تقلبات مزاجك.
صحيًا: تتراجع بعض الشيء عن قرار اتخذته بشأن وضعك الصحي، لكنك تعود إلى رشدك وتنفذ المطلوب منك.
الجوزاء
مهنيًا: الكسوف الحاصل في البيت الثاني بيت المال يتحدث عن بعض المفاجآت التي قد تطرأ وتحثك على إجراء تعديلات وتغييرات في بعض الارتباطات.
عاطفيًا: الحوافز كثيرة والمحيط داعم لك على نحو كبير جدًا، وتقدم على تحسينات وتعديلات وترتيبات كثيرة وسفر.
صحيًا: تحيط بك أجواء ممتازة، ما يتركك مرتاحًا نفسيًا وجسديًا.
السرطان
مهنيًا: القمر الجديد وكسوف الشمس في برجك يزودك ثقة بالنفس ويخط أمامك طريقًا جديدًا ووعدًا بتغيير مادي لمصلحتك، إنه وقت مناسب لتضع بعض البرامج موضع التنفيذ.
عاطفيًا: تسمح لك الظروف بالتواصل البنّاء من خلال تبادل الآراء والحوار والمصارحة من دون الإساءة الى الشريك.
صحيًا: قد تصاب بوعكة صحية تبقيك طريح الفراش تتعلم منها درسًا صحيًا مفيدًا.
الأسد
مهنيًا: تنتظر صدور بعض القرارات الإدارية المهمة التي يمكنها أن تحدد مصير مستقبلك المهني في الشركة التي تعمل فيها.
عاطفيًا: تبدو اليوم يا عزيزي متحمسًا للقائك مع الحبيب، وتخبئ له مفاجأة جميلة تسعده فيزداد حبه لك.
صحيًا: خفف قدر الإمكان من الأعمال الإضافية المرهقة ولا سيما تلك التي تلزمك السهر ساعات طويلة.
العذراء
مهنيًا: القمر الجديد من السرطان يحمل إليك تغييرًا أو وعدًا جميلًا أو أملًا بإحياء أحد المشاريع أو بتبديل بعض الخطط وتتلقى عرضًا مغريًا يحسن وضعك المهني.
عاطفيًا: أمورك في الشأن العاطفي اليوم تسير كما تحب، حاول أن تستغلها لمصلحة العلاقة.
صحيًا: الإرهاق يعرّض صحتك للخطر، وأخذ قسط من الراحة هو الحل الأنسب لذلك.
الميزان
مهنيًا: القمر الجديد في برج السرطان يسلط الضوء على مهنتك وأعمالك، وقد تستاء من بعض الأحداث التي تتخذ منحى لا يناسبك.
عاطفيًا: تتلقى الكثير من الدعوات الاجتماعية التي تلتقي من خلالها الشخص المناسب لإقامة علاقة جدية معه.
صحيًا: قاوم كل ما قد يبعدك عن ممارسة الرياضة، ولا تجعلها تتغلب على ما يعود بالنفع على صحتك.
العقرب
مهنيًا: تثار نقاشات شديدة تتعلق بأعمالك ومشاريعك، وقد يتحدث هذا اليوم عن أسفار ورحلات وتحركات كثيرة.
عاطفيًا: إذا أردت النصيحة يجب أن تتعامل مع الشريك بهدوء، وأن تتجنّب النزاعات العقيمة باحثًا عن حلول مقبولة من الطرفين.
صحيًا: لا تقع ضحية ضعفك أمام الحلويات، واعتبرها حين تنظر إليها كأنّها الآفة.
القوس
مهنيًا: ينتقل كوكب المريخ (مارس) إلى برج الأسد، فتتغير الأحوال وتصب ي مصلحتك، إذ تتلقى أخبارًا جيدة تخدم رؤيتك للأمور وتغذيك بأفكار جديدة.
عاطفيًا: الشريك ينتظر منك مبادرة مختلفة عما اعتاده منك لوضع الأمور في نطاقها الصحيح.
صحيًا: قد تشعر بأن تراكمات الماضي بدأت تظهر اليوم، وأنك تأخرت في معالجة وضعك الصحي.
الجدي
مهنيًا: القمر الجديد في برج السرطان يجعلك مرهقًا جدًا أمام قضية أو شراكة مهنية ويولد الاضطرابات ويقلب الأوضاع.
عاطفيًا: تجد حلولًا مشتركه ترضيك وترضي الحبيب وتنتقلان معها إلى بداية صحفة جديدة من العلاقة.
صحيًا: لا تنفعل بل حاول أن تمضي يومًا من الراحة يبعدك عن التشنجات والابتزازات.
الدلو
مهنيًا: القمر الجديد في برج السرطان يوحي إليك بأجواء تتحضر في العمل أو يجعلك تشعر بتغيير آت على الطريق وبالعجز عن مواجهة ما يجري.
عاطفيًا: تتجنّب مناقشة بعض الأمور الحساسة مع الحبيب ما يشعره بغضب كبير.
صحيًا: إذا كنت من أصحاب القيام بالأنشطة المتعددة، فالوقت مناسب للقيام بها لأنك تتمتع بصحة جيدة.
الحوت
مهنيًا: القمر الجديد في برج السرطان يعزز قدرة الخلق والإبداع عندك، ويتحدث عن انسجام كبير في المجال المهني.
عاطفيًا: حذار التيّارات السلبية التي تدفعك إلى القيام بأعمال طائشة تثير غضب الشريك.
صحيًا: فكّر في مستقبلك إذا أردت الحفاظ على صحة رشيقة، ولا تدع السمنة تسيطر عليك.