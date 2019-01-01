الانتهاء من تطوير مكاتب التموين خلال عامين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه من المقرر الانتهاء من تطوير جميع مكاتب التموين وتحويلها لمراكز خدمة متطورة وفقا للتكنولوجيا الحديثة فى مختلف المحافظات فى فترة زمنية تتراوح من عامان إلى عامين ونصف، حيث يتم حاليا تزويد هذه المكاتب الذى تم تطويرها بأجهزة حاسب آلى وماكينات تصوير تعمل لعدة أغراض، وكذلك فاكس، علاوة على تزويدها أيضا بمبردات للمياه واستراحات للمواطنين، كما أن عمل هذه المراكز سيقتصر على تقديم كافة الخدمات للمواطنين فقط، دون غيرهم من أصحاب المخابز أو بقالي التموين حيث سيكون لهم مكاتب أخرى، وذلك منعا للزحام والعمل على راحة المواطنين بجانب تخصيص ساحة انتظار للمواطنين بكل مركز، والحصول على الخدمات بأرقام على غرار المؤسسات الكبرى والبنوك، وذلك فى إطار تسهيل الخدمات، خاصة فيما يتعلق باستخراج البطاقات التموينية.



وأضافت أنه بنهاية شهر يونيو الماضى سيصل عدد مراكز الخدمة المتطورة التى ستتسلمها الوزارة إلى 80 مركزا منهم 35 يعملون بالتكنولوجيا الحديثة، حيث تم تشكيل لجنة مركزية من الوزارة مهمتها استلام هذه مراكز الخدمة بعد تطويرها والتأكد من جودة عمليات التطوير فى حين تقوم لجنة أخرى مهمتها الاستعدادات للتشغيل، حيث تتضمن عنصر إدارى وعنصر فنى ونظم معلومات وكذلك عنصر هندسى، بالإضافة إلى عنصر متخصص فى الموارد البشرية ويقوم مدير مديرية التموين بترشيح العاملين لهذه المراكز، لافتا إلى أنه بالرغم من المستهدف فى الخطة لعام 20182019 لتطوير 60 مكتبا، إلا أن العدد سيصل بنهاية يوليو الجارى إلى الانتهاء من 80 مركزا فى العديد من المحافظات المختلفة، إضافة إلى أنه سيتم استكمال العمل من أجل تطوير المكاتب التموينية وتحويلها إلى مراكز خدمة متطورة.