الثلاثاء 02 يوليه 2019 الموافق 29 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

مصر

الانتهاء من تطوير مكاتب التموين خلال عامين

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 03:08 ص
جريدة الدستور
نرمين محمود الدهان
طباعة
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه من المقرر الانتهاء من تطوير جميع مكاتب التموين وتحويلها لمراكز خدمة متطورة وفقا للتكنولوجيا الحديثة فى مختلف المحافظات فى فترة زمنية تتراوح من عامان إلى عامين ونصف، حيث يتم حاليا تزويد هذه المكاتب الذى تم تطويرها بأجهزة حاسب آلى وماكينات تصوير تعمل لعدة أغراض، وكذلك فاكس، علاوة على تزويدها أيضا بمبردات للمياه واستراحات للمواطنين، كما أن عمل هذه المراكز سيقتصر على تقديم كافة الخدمات للمواطنين فقط، دون غيرهم من أصحاب المخابز أو بقالي التموين حيث سيكون لهم مكاتب أخرى، وذلك منعا للزحام والعمل على راحة المواطنين بجانب تخصيص ساحة انتظار للمواطنين بكل مركز، والحصول على الخدمات بأرقام على غرار المؤسسات الكبرى والبنوك، وذلك فى إطار تسهيل الخدمات، خاصة فيما يتعلق باستخراج البطاقات التموينية.

وأضافت أنه بنهاية شهر يونيو الماضى سيصل عدد مراكز الخدمة المتطورة التى ستتسلمها الوزارة إلى 80 مركزا منهم 35 يعملون بالتكنولوجيا الحديثة، حيث تم تشكيل لجنة مركزية من الوزارة مهمتها استلام هذه مراكز الخدمة بعد تطويرها والتأكد من جودة عمليات التطوير فى حين تقوم لجنة أخرى مهمتها الاستعدادات للتشغيل، حيث تتضمن عنصر إدارى وعنصر فنى ونظم معلومات وكذلك عنصر هندسى، بالإضافة إلى عنصر متخصص فى الموارد البشرية ويقوم مدير مديرية التموين بترشيح العاملين لهذه المراكز، لافتا إلى أنه بالرغم من المستهدف فى الخطة لعام 20182019 لتطوير 60 مكتبا، إلا أن العدد سيصل بنهاية يوليو الجارى إلى الانتهاء من 80 مركزا فى العديد من المحافظات المختلفة، إضافة إلى أنه سيتم استكمال العمل من أجل تطوير المكاتب التموينية وتحويلها إلى مراكز خدمة متطورة.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

مافيا المصايف.. "الدستور" ترصد شواطئ تقع تحت سيطرة البلطجية

منذ حوالي 9 ساعات

محمود بدر: البرادعي لم يوقع على «تمرد».. وصباحى قال: «مش وقته خالص» (حوار)

منذ حوالي 7 ساعات

رئيس الزمالك لـ "كهربا": أمامك مهلة يومين قبل تعليقك على باب النادي

منذ حوالي 9 ساعات

جمال شعبان: لا أنتمي لأي فصيل سياسي

ads

الصور

image description

منتخب مصر يحسم صدارة المجموعة الأولى

image description

حضور جماهيري مكثف باستاد القاهرة قبل مواجهة أوغندا

image description

التعادل السلبي يحسم مباراة الكاميرون وغانا (صور)

image description

عمرو وردة يتألق في تدريبات المنتخب (صور)

image description

تزامنًا مع كأس الأمم.. شيف يرسم اللاعبين على "البطيخ" بالغردقة

ads

الأكثر قراءة

رئيس الزمالك لـ "كهربا": أمامك مهلة يومين قبل تعليقك على باب النادي

انفوجراف.. السيسي يوجه بتنفيذ 8 قرارات جديدة خاصة بـ"الأجور والمعاشات"

شريف مدكور يُعلن إصابته بمرض جديد (صور)

"العشماوى" يكشف أمنية عزت أبوعوف الأخيرة قبل وفاته

ستوديو

نجاح سلام في صور نادرة من داخل منزلها بالقاهرة.. شاهد

رجاء الجداوي ناعية عزت أبو عوف: من نبلاء الوسط الفني

أحمد بدير عن رحيل عزت أبو عوف: "العمالقة تتساقط"

محلل اقتصادي: أداء الجنيه المصري تاني أقوى أداء عملة عالميا

ads

رياضة

بنى ياس يضم البرازيلى لويز أنطونيو

الجوجيتسو يتفوّق على كرة القدم فى الإمارات

زايد الحمادي: تنازلت عن نصف راتبي من أجل اللعب

أمم إفريقيا 2019: الجزائر والمغرب ينضمان إلى مصر والسنغال تعبر

الرئيس نيوز

"حريات الصحفيين" تعقد اجتماعها الأول غدا

الرئيس الأمريكي ترامب: إيران "تلعب بالنار"

أفعى "آكلة للبشر" تتجول في شوارع مدينة بريطانية

بالصور.. صاروخ سوري "طائش" يسقط في قبرص

منوعات

"بى تى إس" تطلق تطبيق إلكترونى للتواصل المباشر مع معجبيها

نشر كتب إلكترونية لفكر شى جين بينج بشأن الاشتراكية ذات الخصائص الصينية

تحول مفاجئ فى المناخ يتسبب فى كارثة طبيعية بالمكسيك

سرقة عريس سعودي أثناء قضائه ”شهر العسل“ بإيطاليا

كشكول

4 برامج جديدة للدراسات العليا بتربية سوهاج

جامعة سوهاج تواصل فعاليات الدورة التدريبية الأولى لإعداد القادة

انطلاق الفوج الطلابي الأول بجامعة سوهاج للمشاركة في معسكر إعداد القادة بحلون

المنوفية الأزهرية تعلن جاهزية أماكن تصحيح الشهادة الثانوية

إسلام سياسي

تفكيك خلية تفجير جديدة في سوريا والقبض على زعيمها

الإخوان الإرهابية تناور.. تندم في العلن وتتحالف مع الشيطان في الخفاء

خبراء: داعش الإرهابي لا يزال يقود 30 ألف مسلح في العراق وسوريا

السلفيون يبدأون بجمع شهادات عن إرهاب الإخوان - خاص

مقالات الرأي
محمد العسيري
محمد العسيري يكتب: شجر اللمون زهزه على أرضه
ماجد حبته
تركيا.. وقبضة المخبول
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «7»
د.أحمد الخميسى
اللغة لا تعرف الحياد
المزيد
ads

الثقافة

الخميس.. حفل إطلاق "أن ترى نجوم الليل" بدار النخبة

ننشر أسماء الفائزين بجائزة آمنة الحمادى لرسوم الأطفال

صدور طبعة جديدة من رواية "القناع الملون"

الليلة.. مناقشة رواية "أولاد الناس" بمكتبة الإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك