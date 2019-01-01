واشنطن لا تعد مقترحات جديدة للمحادثات النووية مع كوريا الشمالية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لا تعد حاليا أي مقترحات جديدة لإجراء مفاوضات لتفكيك برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية.



يأتي هذا التصريح بعد أن ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الولايات المتحدة قد تقبل تجميد الأسلحة النووية دون إخلاء نووي كامل من جانب الشمال.



وقال متحدث باسم الوزارة ردا على استفسار يونهاب "نحن لا نعد أي مقترحات جديدة حاليا". "لا يزال هدفنا هو إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية بشكل نهائي يتم التحقق منه بالكامل".



وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد نشرت التقرير بعد ساعات فقط من كتابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تاريخا جديدا بكونه أصبح أول رئيس أمريكي في السلطة يطأ بأقدامه أرض كوريا الشمالية.



تلبية لدعوة من ترامب في اللحظة الأخيرة عبر تويتر، التقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مع ترامب في المنطقة المنزوعة السلاح، على الحدود بين الكوريتين، واتفقا على استئناف المفاوضات بشأن البرنامج النووي لكوريا الشمالية.



وقال ترامب في وقت لاحق إن المسؤولين من الجانبين سيجتمعون على الأرجح في الأسابيع القليلة المقبلة. وتوقفت المفاوضات بعد انتهاء قمة ترامب كيم الثانية في هانوي في فبراير دون التوصل إلى اتفاق.



وقالت صحيفة نيويورك تايمز، إن فكرة التسوية لتجميد نووي بدأت تظهر داخل إدارة ترامب "لأسابيع" قبل اجتماع المنطقة المنزوعة السلاح.



من جانبه انتقد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون التقرير فى وقت سابق اليوم، قائلا إن الفكرة لم تناقش أبدا داخل مجلس الأمن القومي.



وكتب على تويتر: "لم يناقش أعضاء مجلس الأمن الوطني أو يسمعوا عن أي رغبة" لتسوية التجميد النووي من قبل كوريا الشمالية". "لقد كانت هذه محاولة بغيضة قام بها شخص لمحاصرة الرئيس. يتعين أن تكون هناك عواقب".



وأصرت الولايات المتحدة على حمل الشمال على تفكيك برنامج الأسلحة النووية بشكل كامل أولًا قبل تقديم تنازلات، مثل تخفيف العقوبات.



ومن جانبهم دعا الكوريون الشماليون إلى نهج تدريجي. وأدى الاختلاف إلى انهيار قمة هانوي.