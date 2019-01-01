انخفاض أسعار السلع الاستهلاكية بكوريا الجنوبية بنسبة 0.7% فى يونيو

بقيت نسبة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية في كوريا الجنوبية في حدود أقل من 1% للشهر السادس على التوالي في شهر يونيو، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى النمو المتباطئ في رسوم الخدمات، وفقا لما ذكره مكتب الاحصاءات الكورية اليوم الثلاثاء.



وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 0.7% في يونيو عن نفس الفترة من العام الماضي وفقا لمكتب الإحصاء.



وقال كيم يون-سونج، مدير قسم إحصاءات الأسعار في المكتب، إن زيادة رسوم الخدمات بوتيرة متباطئة والتراجع في أسعار المنتجات البترولية هما وراء الزيادة المنخفضة في الأسعار.



وارتفع التضخم الأساسي - الذي يستثني المنتجات الزراعية والبترولية - بنسبة 0.9% عن العام السابق. من شهر سابق، وانخفض مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 0.2%.



وانخفضت أسعار المنتجات البترولية بنسبة 3.2% في يونيو مقارنة بالعام السابق، في حين ارتفعت أسعار المنتجات الزراعية والماشية والسمكية بنسبة 1.8%، وفقا للبيانات.