دراسة: النظام النباتى يصيبك بـ"خلل فى الدورة الشهرية"

عادة ما يوصف النظام الغذائي النباتي بأنه صحى وحصن منيع للكثير من الأمراض، ولكن ليس دائمًا فى كل الأحوال، وهذا ما أكدته الكثير من الدراسات الطبية الحديثة، فقد كشفت الكثير منها أنه يؤثر على الخصوبة والقدرة الجنسية.



فإذا كنت تفكر في اتباع نظام غذائى تأكد من أن لديك كل المعلومات الكافية لنظامك الغذائي، وما الفوائد والأضرار الناتجة عن هذا النظام.



فقد كشفت دراسة أجراها علماء من جامعة "جراتس" الطبية في النمسا، عن أن النباتيين أقل صحة وسعادة مقارنة بآكلى اللحوم، فى الحياة الزوجية.



أجريت الدراسة على 513 شخصًا ممن يتبعون النظام النباتي لمعرفة مدى تأثير الامتناع عن اللحوم على القدرة الجنسية، أوضحت أن الأشخاص النباتيين أكثر عرضة للعجز الجنسي بالنسبة للرجال.



وأوضحت الدراسة أن 50 في المائة من النساء المشاركات في الدراسة توقفت عندهن "الدورة الشهرية" بشكل نهائي، بالإضافة إلى 10% تعرضن لخلل بها، بسبب النظام النباتى.