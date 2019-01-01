صدور طبعة جديدة من رواية "القناع الملون"

صدرت حديثا عن دار آفاق للنشر والتوزيع٬ طبعة جديدة للنسخة العربية من رواية "القناع الملون" للروائي الإنجليزي٬ وليم سومرست موم٬ ومن ترجمة سامح الجباس. كانت الرواية قد صدرت لأول مرة عام 1925.



تكشف الجملة الأولى من هذة الرواية عن خيانة زوجية أثناء وقوعها٬ فيلتقط القارئ الأنفاس ليعرف مصير الزوجة ورد فعل زوجها٬ ثم موقف العشيق ومن الكلمة الأولى يصحبنا الكاتب الماهر فى بناء الرواية جيدة الصنع أو متقنة الحبكة فى رحلتة هذة مع أحداث الرواية وفى دراسة نفسية وعقلية الشخصيات الرئيسية فيها.



فيرجعنا إلى الماضى بطريقة ذكية لنعرف المزيد عن "كيتى" البطلة وعن علاقتها بأسرتها وأمها وأختها وبيئتها البريطانية فى فترة أزدهار الأستعمار البريطانى ويتم السرد الماضى بطريقة لا تدخل الملل فى نفس القارئ الحديث.