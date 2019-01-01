اضيفى لمائدتك.. شوربة "البصل المسلوق"

يعتبر طبق الشوربة من أكثر الأطباق المتواجدة على كافة موائد المصريين، كما أن الكثير من الأمهات تسعى إلى البحث عن كل ما هو جديد.



قدم موقع "health tips" وصفة شوربة جديدة تتكون من البصل والحليب، الأمر الذى يعد غريبًا على الكثير من ربات البيوت.



المكونات:

بصل أصفر صغير الحجم أو متوسط الحجم

2 كوب حليب

2ملعقة كبيرة زبدة

ملح وفلفل

بقدونس



طريقة التحضير:

تقشير البصل، وسلقه حتي يصبح ناضجًا، ثم يوضع لمدة 5 دقائق ليبرد، ثم يضاف اليه الزبدة والحليب، ويتم التقليب جيدًا.



يوضع بعد ذلك على نار هادئة، ويتم وضع الملح والفلفل حسب الرغبه مع البقدونس، يقدم ساخنًا، مع مراعاة تقديم العيش المحمص مع الشوربة.