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عالم

طهران تنتهك الاتفاق النووى والعالم يحذّر

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 02:47 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران انتهكت الحد المفروض على اليورانيوم منخفض التخصيب الذي حدده الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى الكبرى العالمية.

وقالت الوكالة إن مخزون إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب بلغ 205.0 كيلو غرامات، ‏مشيرة إلى أن الحد الأقصى للصفقة يمثل 202.8 كيلو جرام، في وقت حذرت العديد من دول العالم طهران من انتهاك الاتفاق النووي وسط تلويح بإلغائه.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن مخزون طهران من اليورانيوم منخفض التخصيب ‏تخطى حدود 300 كيلو جرام، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي ضمن الخطط المعلنة سابقًا لخفض التزامات إيران بالاتفاق النووي.‏ وقال إن الإجراءات الأوروبية غير كافية، مشددًا على أن طهران ستقلص المزيد من التزاماتها النووية في السابع ‏من الجاري.‏ وبيّن ظريف أن بلاده ستستمر كخطوة أولى في إجراءات زيادة مدخرات اليورانيوم المخصب والماء الثقيل.‏

وأكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لن تسمح أبدا لإيران بتطوير أسلحة نووية.

وأفاد بيان للناطقة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام: ستستمر أقصى الضغوط على النظام الإيراني حتى يغير قادته مسارهم والولايات المتحدة وحلفاؤها لن يسمحوا أبدا لإيران بتطوير أسلحة نووية.

واعتبرت لندن الإعلان الإيراني «مقلقًا للغاية». وقال وزير الخارجية جيريمي هانت: «نريد الحفاظ على الاتفاق النووي، لكن سنتخلى عنه إذا انتهكته إيران»، التي حضّها على عدم الابتعاد عن الاتفاق، والتقيّد مجددًا بالتزاماتها.

من ناحيته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، إيران إلى التمسك بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي وحل الخلافات من خلال آليات الاتفاق، بحسب الناطق باسمه.

وقال مصدر بالخارجية الألمانية إن برلين تدعو إيران للتراجع عن تجاوز حد مخزون اليورانيوم المخصب، وعدم تقويض الاتفاق النووي. وأضاف أن بلاده ستدرس بعناية مع الأطراف الأخرى في الاتفاق، الخطوات التالية بشأن إيران.

وأعربت روسيا عن «الأسف» إزاء إعلان ايران، لكنها عزت ذلك الى تصرفات الولايات المتحدة. وذكر نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف «هذا يدعو للأسف ولكن علينا أن لا نبالغ في تصوير الوضع». وإذ دان ريابكوف «الضغوط الأميركية غير المسبوقة»، إلا أنه دعا طهران إلى التصرف بـ «مسؤولية».

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