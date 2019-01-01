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الثقافة

الليلة.. مناقشة رواية "أولاد الناس" بمكتبة الإسكندرية

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 02:47 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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تشهد قاعة C التابعة لمختبر سرديات بمكتبة الإسكندرية٬ في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء٬ حوار مفتوح لمناقشة رواية "أولاد الناس.. ثلاثية المماليك" والصادرة مؤخرا عن دار نهضة مصرم للكاتبة الروائية ريم بسيوني، هذا ويناقش الرواية كلا من: دكتور أحمد صبرة٬ أستاذ الأدب العربي بجامعة أم القري٬ والكاتبة ريم صبرة.

وأثار الحكم المملوكي الذي لا زال حتى يومنا هذا تختلط النظرة بشأنه فمن جانب يراه البعض ويؤرخ له كحكم محتل لمجموعة من العبيد الذين تم جلبهم من أماكن عدة إلى مصر وهم أطفال فتدربوا كجنود وتابعين لسلاطين وأمراء مارسوا التسلط على المصريين.

ومن جانب لا يمل المصريين عن ذكر انتصارات المماليك على التتار والصليبيين وكيف حموا مصر من غزواتهم على مدار قرون إلى جانب أثرهم المعماري والتعليمي والخيري في بناء المساجد والمدارس والأسواق والمشافي.

لذا يبقى مسجد السلطان حسن وقصة بناؤه وحضوره في تاريخ تلك المرحلة رابطًا هاما عبر الأجزاء الثلاثة، وتم اختياره لكونه أهم مسجد في تاريخ المسلمين من حيث المعمار والمساحة والحجم وتكلفة البناء إلى عصرنا هذا.
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