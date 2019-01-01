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عالم

محمد بن زايد: الإمارات تدعم جهود مكافحة الجرائم المنظمة والعابرة للقارات

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 02:39 ص
محمد بن زايد: الإمارات
محمد بن زايد: الإمارات تدعم جهود مكافحة الجرائم المنظمة والع
وكالات
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أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات تدعم كل الجهود والمبادرات المتعلقة بمكافحة الجرائم المنظمة والعابرة للقارات بمختلف أشكالها، وتطوير سبل الوقاية منها، من خلال إيجاد أرضية مشتركة ومنظومة عمل أمنية متكاملة للتصدي لجذورها وامتداداتها التي تستهدف مختلف مناطق العالم

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في قصر البحر، الوفد المشارك في التمرين الأول للتحالف الأمني الدولي 2019 «ISALEX19».

ورحب بممثلي الدول الأعضاء في التحالف الأمني، مؤكدا أهمية استضافة الدولة هذه المبادرات التي تهدف إلى تعزيز العمل والتنسيق مع الشركاء لمواجهة مختلف التحديات، خاصة الأمنية وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والازدهار في العالم أجمع.

وشدد على ضرورة العمل الجماعي لمواجهة المخاطر الأمنية والتهديدات المتنامية على مختلف الصعد الإقليمية والدولية وتكثيف العمل المشترك لمواجهة هذه الجرائم التي تشكل تحديا حقيقيا يحتاج إلى تضافر جهود مختلف الأطراف من أجل مواجهته والتغلب عليه.

يذكر أن التحالف الأمني الدولي - الذي انطلق في أبوظبي خلال عام 2017 - يعد مجموعة عمل دولية لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والقارات وجرائم التطرف من خلال مشاريع تعاون مشتركة وعبر تبادل الخبرات في الممارسات المطبقة في هذه الدول.. ويضم حاليا تسعة أعضاء هي: دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة المغربية والجمهورية الفرنسية والجمهورية الإيطالية ومملكة إسبانيا وجمهورية السنغال وجمهورية سنغافورة وجمهورية سلوفاكيا.. فيما يعد التمرين تجربة واقعية لاختبار جاهزية الفرق، وتقييم أدوات واستراتيجيات دول التحالف الأمني الدولي المشتركة.
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