اليوم.. لقاء "إشكالية قيام ديمقراطية فى غياب العلمانية" بصالون علمانيون

يحل الدكتور حامد عبدالله حامد، الباحث والأستاذ في طب القصر العيني٬ ضيفا على صالون علمانيون٬ في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء٬ في لقاء مفتوح بعنوان "إشكالية قيام ديمقراطية في غياب العلمانية" ويدير اللقاء محمد إبراهيم٬ عضو حركة علمانيون.



و بحسب الباحث "موسي برهومة" فإن العلمانية تشير إلى الدنيوية في مقابل الدينيّة، وتـرمـي إلى عـدم هيمنة الدين، أيّ دين، على الدولة، بـاعتـبـار أنّ الدين مجموعــة من العقائد والأفكار المرتبطة بما هــو علويّ وميتافيزيقيّ، بينما الدولة فتتصل بما هو إداريّ وإجرائيّ وتدبّريّ لشؤون السياسة والاقتصاد والعمران والاجتماع البشري.

إنها سياق تفكير يريد أن يسوس الدنيا بالقوانين المدنية، وأن ينزّه الدين عن الخوض في حقول معقدة لا يملك تصورات أو إجابات نهائية عنها.