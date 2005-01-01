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اقتصاد

موانئ دبى تستحوذ على حصة شركة عمانية فى صفقة بقيمة مليار دولار

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 02:32 ص
موانئ دبى تستحوذ
موانئ دبى تستحوذ على حصة شركة عمانية فى صفقة بقيمة مليار دول
وكالات
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استحوذت شركة موانئ دبي العالمية على حصة الأسهم الكاملة التي تملكها شركة النهضة للخدمات (العمانية) في شركة توباز للطاقة والملاحة المحدودة (توباز) وذلك في صفقة قيمتها المالية 415 مليون ريال عماني (حوالي 1.079 مليار دولار أمريكي).

تم الكشف عن ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته شركة النهضة للخدمات بمقر الهيئة العامة لسوق المال بالعاصمة مسقط.

وذكر بيان لشركة النهضة أن حصتها في (توباز) هي 86.5% من أسهم الشركة، وأنها تملكها عن طريق شركة تابعة لها (أي للنهضة) وهي توباز المنطقة الحرة لجبل علي.

وأشار البيان إلى أن حصة توباز الباقية والبالغة 13.5% فتملكها ستاندارد تشارتد برايفت إيكويتي لميتد أفيرما كابيتال (أس سي بي إي إل).

وقال رئيس مجلس إدارة النهضة سمير جيمي فانسي تتوافق هذه الصفقة مع خططنا الاستراتيجية المعلنة وستكون قاعدة صلبة للنمو في مجال حلول الخدمات وإدارة المرافق، وهو مجال يتطلب رأس مال أقل كثافة، ولكنه في ذات الوقت مجال يقدم فرصا مهمة للنمو وتعزيز القيمة.

يذكر أن توباز تعمل في مجال الملاحة والنفط والغاز وتتمتع الشركة بعلاقات متينة مع العديد من شركات النفط الرئيسية المحلية والدولية من قبيل ريتش بتروليم (بي بي) وإيكسون موبيل ودبي للبترول وأرامكو السعودية ودراجون أويل.

ويبلغ عدد موظفي توباز أكثر من 2500 موظف وبلغت عائداتها 349 مليون دولار أمريكي وفقا للبيانات المالية الموحدة للسنة المالية 2018.

وكانت شركة النهضة قد استحوذت على حصتها في شركة توباز التي تتخذ من منطقة جبل على الإماراتية مقرا لها في العام 2005 وتقوم الشركة اليوم بتشغيل أسطول مكون من 117 سفينة حول العالم.
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