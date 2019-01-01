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عالم

الصين تحتفل بالذكرى الـ98 لتأسيس الحزب الشيوعى الصينى

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 02:29 ص
جريدة الدستور
وكالات
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حلت الذكرى الـ98 لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني. وتشهد جميع أرجاء البلاد إقامة أنماط مختلفة من الفعاليات -- مثل قراءة الكتب والحفلات وزيارة النصب التذكارية وتجديد العهود -- في إطار إحياء هذه الذكرى.

وتأسس الحزب الشيوعي الصيني عام 1921 ليتطور من حزب صغير يضم نحو 50 عضوا إلى أكبر حزب حاكم على مستوى العالم يضم أكثر من 90 مليون عضو.

وقبل أيام من حلول الذكرى تدفق الزائرون على مبنى من الطوب والخشب على طريق شينغيه في شانجهاي، وهو المكان الذي شهد انعقاد أول مؤتمر وطني للحزب الشيوعي الصيني.

وفي عام 1921، عقد مندوبون لنحو 50 عضوا في الحزب من كل أنحاء البلاد المؤتمر الوطني الأول للحزب في هذا المبنى، لكنهم اضطروا لاحقا إلى الانتقال إلى قارب في بحيرة نانهو بمدينة جياشينج بمقاطعة تشجيانج شرقي الصين، بسبب مضايقة الشرطة.

وجرى فتح المبنى أمام الجمهور كمتحف منذ عام 1952.

وقُربَ بحيرة نانهو، احتشد المئات من أفراد الشعب أحد الميادين وشكّلوا جوقة تنشد الأمنيات للحزب الشيوعي الصيني بعيد ميلاد سعيد. كما نظم سباق تتابع اليوم الإثنين بمناسبة الذكرى.

وقال تشانج شيان يي، أمين متحف الثورة ببحيرة نانهو، إن المتحف ازداد شهرة وشعبية بمرور الوقت.

وأوضح أن زوار المتحف والقارب يصلون إلى 11000 فرد يوميا في المتوسط، وشهد العام الماضي زيارة أكثر من 1.25 مليون فرد للموقعين.

واليوم أيضا حظي لي جيان، نائب المدير العام بإحدى الشركات الخاصة لتصنيع الإلكترونيات في تشنجتشو، حاضرة مقاطعة خنان وسط البلاد، بلقب جديد، حيث انتخب رئيسا لفرع للحزب بالشركة يضم سبعة أفراد.

ويعمل لي بفرع شركة الصين لتكنولوجيا الاتصالات المحدودة في مقاطعة خنان، وهي شركة خاصة مقرها شنتشن.

وعلى مدى العقود الماضية، زاد عدد الشركات الخاصة التي تقيم بداخلها فروعا للحزب الشيوعي الصيني.

وقال لي: "عبر إقامة فرع للحزب الشيوعي الصيني، آمل أن تستطيع الحياة التنظيمية لأعضاء الحزب تيسير التقدم في تحقيق أهداف الشركة".

وتابع: "بصفتي عضوا بالحزب الشيوعي الصيني، آمل أن ألعب دورا قياديا في توجيه فريق العمل لدينا إلى الأمام".

وقال تشاو لي، موظف بالشركة وأيضا عضو بالحزب الشيوعي الصيني، إن روح بناء الحزب تتفق مع روح ريادة الأعمال في أنها تعزز الشعور بالمسؤولية والابتكار والعناية بالتفاصيل والمثابرة في التعلم.

وتابع "وجود منظمة حزبية قوية تسهم في جذب الناس للشركة وتمنحها ميزة تنافسية."

وقال سو نان جيوي، وهو سائق بالشركة وليس من أعضاء الحزب الشيوعي الصيني، "إقامة فرع للحزب الشيوعي الصيني -- الشركة الجيدة فقط هي من تسعى بنشاط للقيام بمثل هذا الأمر، إذا سألتني عن رأيي. هذه الشركة تتسم بالنزاهة. لدنيا شكاوى، وهي تستجيب لها."

في السياق ذاته، انطلقت عبر أنحاء البلاد حملة تعليمية تحت عنوان "البقاء على الإخلاص لمهمتنا التأسيسية"، وهي حملة تحث أعضاء الحزب على وضع الغرض الأساسي للحزب وهو الخدمة المخلصة للشعب، ومهمته التاريخية المتمثلة في تحقيق النهضة الوطنية، في عين اعتبارهم.

كما عقدت مقاطعة قويتشو جنوب غربي الصين مؤتمرا اليوم لتكريم أعضاء الحزب الشيوعي الصيني البارزين في أعمال تخفيف حدة الفقر، حيث تتعهد الصين بالقضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2020.

وفي المناطق التي لا تزال تعاني الفقر، يتفانى أعضاء الحزب الشيوعي الصيني المعنيين في قيادة الأهالي لتحقيق تغييرات جذرية.

وقال لنغ تشاو قانج، رئيس فرع الحزب في قرية تشينجقانجبا، خلال المؤتمر "يقول الناس إذا كانت لديك ابنة، لا تزوجها أبدا شخصا من تشينغقانغبا، لأنه لن يكون لديها ما تأكله سوى الخضروات المخللة."

وتابع "لكن الآن، الناس هنا أصبحوا أغنياء بفضل السياسات الجيدة للحزب والعمل المتفاني لكوادره، وقوة الناس التي لا تلين. سنواصل العمل على نحو أكثر جدية لجعل حياتنا أفضل."
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