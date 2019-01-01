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الثقافة

ورش متنوعة ومحاضرات بثقافة بورسعيد

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 02:26 ص
ورش متنوعة ومحاضرات
ورش متنوعة ومحاضرات بثقافة بورسعيد
ايهاب مصطفى
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فى إطار الفعاليات الثقافية والفنية التى تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، عقد نادى أدب قصر ثقافة بورسعيد برئاسة الشاعر السيد منصور الندوة الإسبوعية تحت عنوان "ورشة لعلم العروض والنحو" حاضر فيها الباحث أحمد السيد.

أدار الندوة الشاعر محمد السعيد والشاعرة فاتن متولى،  تناولت مقدمة فى علم العروض وأهم ما يجب أن يتوافر فى الشاعر وأهمية النحو، والطرق الحديثة فى شرح العروض والنحو، وحضرها لفيف من الأدباء أعضاء النادى، بجانب مجموعة كبيرة من الطلائع والبراعم الأدبية.

ومن ناحية أخرى استمرت للإسبوع الثانى على التوالى ورشة تعليم فن الرسم للأطفال التى اقيمت أمس بالمسرح الصيفى بقصر ثقافة بورسعيد، ونفذتها الفنانة رانيا المغربي وياسمين حمدى، وشهدت إقبالا شديدا من الأطفال الموهوبين فى الرسم بإشراف الشاعر السيد السمري.

كما نظمت مكتبة طفل الأمل قراءة فى كتاب "المبشرون بالجنة" عبد الرحمن بن عوف تأليف محمد سيف محمد، نفذتها حنان معوض مع أطفال المكتبة.
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