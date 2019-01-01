روسيا ترحب بلقاء ترامب-كيم فى بانمونجوم

قالت وزارة الخارجية الروسية إنها ترحب باللقاء الذي جرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكيم جونج أون زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في قرية بانمونجوم على الحدود بين الكوريتين.



وقالت الوزارة في بيان: "نؤمن بأن تطبيع العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الديمقراطية وكوريا الجنوبية، كما تنص "خارطة الطريق" الروسية-الصينية عنصر مكمل لحل المشكلة النووية وغيرها من مشكلات شبه الجزيرة الكورية".



وأضاف البيان أن روسيا ستواصل العمل الوثيق مع الشركاء الرئيسيين بما يصب في تحقيق تسوية شاملة للوضع في شبه الجزيرة.



كان ترامب وكيم تصافحا مصافحة تاريخية أمس الأحد، حيث وقف كل منهما على جانبي خط الترسيم العسكري بين الكوريتين.



ثم عبر ترامب مع كيم الخط ليدخل الجانب الكوري الديمقراطي من قرية بانمونجوم، ليكون ترامب بذلك أول رئيس أمريكي في السلطة تطأ قدماه أرض كوريا الديمقراطية.