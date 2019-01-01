"ثورة 30 يونيو تحديات سياسية وطموحات اقتصادية" بثقافة أسوان

فى إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بذكرى ثورة ٣٠ يونيو بفرع ثقافة أسوان، أقيمت ندوة بعنوان "ثورة ٣٠ يونيو تحديات سياسية وطموحات اقتصادية" ألقاها كمال عبيد، بقرية شاتورمة بنصر النوبة، أشار فيها إلى أن ثورة 30 يونيو رسخت مفهوم الدولة الوطنية أمام مؤامرات التفتيت والتقسيم، وكانت ملهمة لكثير من الدول العربية التى تعانى غياب الاستقرار فى فصل جديد للحرب على الإرهاب وإفشال المخططات الهادفة لنشر الفوضى وهدم الدول.



كما ساعدت ثورة ٣٠ يونيو فى إعادة الثقة فى مفهوم الدولة الوطنية واستطاع الجيش المصرى ومن خلفه كل فئات المجتمع المصرى أن يثبتوا أنه يمكن الوقوف فى وجه الإرهاب والقضاء على أوهامه، وأعادت الأمل للشعوب العربية بأنها تستطيع إفشال المخططات لتقسيم المنطقة.



وأضاف: بعد ثورة ٣٠ يونيو واجهت مصر ظروفا اقتصادية صعبة بسبب حالة عدم الاستقرار الأمنى والسياسى التى تسببت فى تباطؤ النشاط الاقتصادى وزعزعت ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى.