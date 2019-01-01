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الثقافة

ثقافة الغربية تستعرض جهود القيادة السياسية فى الملف الأفريقى

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 02:17 ص
ثقافة الغربية تستعرض
ثقافة الغربية تستعرض جهود القيادة السياسية فى الملف الأفريقى
ايهاب مصطفى
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية بفرع ثقافة الغربية، حيث استعرض قصر ثقافة غزل المحلة الأسباب الحقيقية وراء قيام ثورة 23 يوليو 1952 وذلك خلال محاضرة بعنوان "الضباط الأحرار وثورة يوليو" أكد فيها الأديب محمد الجزار أن ثورة يوليو نقطة تحول في مسار الوطن استطاعت تشكيل الحياة الاجتماعية في مصر وأسقطت الملكية، وكانت بداية جادة لوطن جديد.

وتناولت مكتبة سمنود الثقافية الجهود الدبلوماسية التي شهدت تطور فى العلاقات المصرية الأفريقية خلال السنوات القليلة الماضية، فيما أشار هشام المحلاوي إلى تحسن العلاقات بين مصر ودول أفريقيا بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم وهو ما انعكس إيجابا على قضية سد النهضة ورئاسة مصر للاتحاد الافريقي ومستقبل التنمية بين الطرفين.

وشهد قصر ثقافة طنطا محاضرة ثقافية بعنوان "الأدب وتأثيره على المجتمع" ناقشت خلالها الدكتورة سماح جاهين أستاذ المناهج وطرق التدريس تغير الأدب والثقافة بتغير طبيعة المجتمع، كما أكدت أن الأدب في أي مجتمع هو انعكاس حقيقي لواقع هذا المجتمع بأبعاده النفسية والفكرية والمادية، وهنا يظهر دور الأديب والمفكر الجاد الذي يحاول جذب القارئ لكتاباته عبر الأبعاد الانسانية للمجتمع، دون إثارة أو تزييف.
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