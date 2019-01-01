العين تصدر النسخة العربية لــ"الفوتوغرافيا والسينما"

صدرت حديثا عن دار العين للنشر٬ النسخة العربية لكتاب "الفوتوغرافيا والسينما.. في النظام الثقافي المعاصر" من تأليف كانستنتين باندوبولو٬ وترجمة د. وجدي كامل صالح.



علم جمال الفن السينمائي لا يمكن على الإطلاق أن يكون اجتماعيا وإنسانيا وإلا ستكون السينما بدون علم جمال. سوف تصبح فنا تابعا وهامشيا في منظومة الفنون الجميلة. فالسينما في جوهرها نوع إبداعى جديد واتصلت بالفوتوغرافيا في مختلف مراحل تطورها. فهما شكلان جديدان للإبداع الفني.



والمعنى الجمالى لهما أشد اتساع من مجرد معنى فني فحسب. كما إنها إنتاج دالٌّ على عمق الروابط الجدلية المتناقضة بين تاريخ الأفكار الفنية والتطورات العملية والتقنية، وفي مضمون ذلك تكمن خاصية دورها في تطور الحضارة والثقافة المعاصرتين.



وقد شكلت العلاقة بين الجماليات والتقنية في العمليات الإبداعية هاجسا بحثيا مستمرا في مركز اهتمام الغرب لتنتج عنه أبرز مظاهرها المتمثلة في النظرية الجمالية الفوتوغرافية والسينمائية.

