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عالم

التحالف: إصابة 9 مدنيين فى الهجوم الحوثى على مطار أبها

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 02:53 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أصيب تسعة مدنيين من بينهم 8 سعوديون وآخر يحمل الجنسية الهندية في هجوم إرهابي شنته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران فجر الثلاثاء على مطار أبها الدولي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي، بأن الإصابات جميعها مستقرة مبدئيًا وقد تم نقلهم جميعًا إلى المستشفيات المتخصصة.

وأشار المالكي إلى أن المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللاأخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، حيث أعلنت عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام طائرة بدون طيار (مسيّره).

وأضاف أن ذلك يمثل اعترافا صريحا ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين التي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو ما قد يرقي إلى جريمة حرب باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة.

وبيّن المالكي أن استمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية وبقدرات نوعية متقدمة، يثبت تورط النظام الإيراني بدعم المليشيا الحوثية الإرهابية واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار (2216) والقرار (2231).

وأكد المتحدث الرسمي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات اللاأخلاقية من المليشيا الحوثية الإرهابية، مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة لردع هذه المليشيا الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
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