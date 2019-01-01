اليوم.. ندوة "الثقافة الرياضية ودعم التعاون بين شعوب إفريقيا" بالأعلى للثقافة

تعقد بالمجلس الأعلى للثقافة٬ في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء٬ ندوة بعنوان "دورالثقافة الرياضية في دعم التواصل والعلاقات بين شعوب القارة الإفريقية"، والتي تقام بمشاركة عدد من المتخصصين في مجال النقد والإعلام الرياضي وأساتذة علم الاجتماع والعلوم السياسية والاقتصادية؛ من بينهم الدكاترة: أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة ومقرر لجنة علم الاجتماع بالمجلس٬ ومحمد سالمان، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، حنان يوسف٬ رئيسة المنظمة العربية للحوار وعميدة كلية اللغة والاعلام بالأكاديمية البحرية٬ مسعد عويس٬ الأستاذ بكلية التربية الرياضية بجامعة حلوان٬ وياسر أيوب الكاتب الصحفي والإعلامي والمتخصص في مجال النقد والإعلام الرياضي.



ويدير الأمسية الدكتور شريف عوض٬ أستاذ علم الاجتماع رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية بالمجلس.