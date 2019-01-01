مصدر أمنى: السجين عبد المنعم أبو الفتوح بصحة جيدة

أكد مصدر أمني تقديم قطاع السجون كافة أوجه الرعاية الصحية والمعيشية لنزلاء السجون وعرض من تستدعي حالته على المستشفيات الخارجية.



وأضاف المصدر في تصريحات خاصة أنه لا صحة لتعرض السجين عبد المنعم أبو الفتوح لإهمال طبي، مشيرا إلى أنه يتمتع بصحة جيدة، حيث يتلقى الرعاية الطبية المطلوبة، ويستقبل أهليته في زيارات منتظمة آخرها بتاريخ ٢٩ يونيو المنقضي.