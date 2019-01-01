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الثقافة

الليلة.. مناقشة ديوان "خلخال القمر" بقصر ثقافة الأنفوشى

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 02:01 ص
الليلة.. مناقشة ديوان
الليلة.. مناقشة ديوان "خلخال القمر" بقصر ثقافة الأنفوشى
نضال ممدوح
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تشهد قاعة الأغراض المتعددة بقصر ثقافة الأنفوشي٬ في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء٬ حفل توقيع ومناقشة ديوان "خلخال القمر" والصادر عن دار روافد للنشر والتوزيع٬ للشاعرة هبة فتحي.

هذا ويتناول الديوان بالنقاش والتحليل: الشاعر أحمد فضل شبلول٬ والشاعر الدكتور محمد شحاتة٬ ويدير اللقاء الشاعر جابر بسيونى.

ومن أجواء الديوان نقرأ:
تُشْبِهُني
أَوْ لا تُشْبِهُني
لا يعنيني ذاكَ الأمرُ
فأَنَا مُهْتَمٌّ بالأنثى
لنْ يَشْغَلَني لونُ الشَّعْرِ
طُولُ القامَةِ
نَحْتُ الخصر
لنْ أَلْتَفِتَ لفرقِ العُمْر
طَاوُوسي يبحث عن أنثى
تخفض وقت الثورة لي
أجنحةَ الذُّل
تَصْمُتُ حين أريدُ الصمت
تَعْرفُ كيف تُقِيمُ الحدَّ الفاصلَ
بينَ الشوكِ وبينَ الورد
تُنْشِئ ذاكَ المزْجَ المُعْجِزَ
مِنْ أنَّاتِ الشَّوْقِ
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