الجمعة.. مناقشة رواية "احتراق الفراشات" بملتقى السرد العربى

يٌقيم ملتقى السرد العربى٬ برئاسة الناقد د.حسام عقل ندوة لمناقشة رواية "احتراق الفراشات" للكاتب الروائى د. سليمان عوض٬ وذلك فى تمام السادسة والنصف من مساء الجمعة الموافق 5 يوليو٬ بمقر الملتقى الدائم والكائن فى 76 ش عبد المنعم رياض متفرع من ميدان الفلوجة خلف مستشفى الشرطة بالعجوزة.



وعن الرواية يقول الناقد معتز محسن عزت: "اتسمت الرواية بروعة الحكي والروي عبر العملية الاسترجاعية التي توازت مع الواقع بمنتهى الائتلاف دون أن نشعر باهتزازات تربك من المشاهد الماضية والمعاصرة عبر وحدة الحكي التي تربط بين الفترتين، لاستكشاف أسباب الألم المزمن لما نعانيه من تناحرات فكرية وأيديولوجية نتجرعها على الدوام لعدم وجود المناخ المناسب الذي يشجع على محو تلك الذكريات المستديمة التي تقبع بظلالها العتيقة على أيامنا المعاصرة مما أدى إلى ضبابية المشهد في عبور ذلك النفق المظلم الذي وَلَّد التكفير قبل التفكير، والبكاء على الماضي بدلًا من إستشراف المستقبل بفجره العليل".